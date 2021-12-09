«РБ Лейпциг» позвал Тедеско лишь после отказов тренеров «Спортинга» и ПСВ

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вчера, 13:57

назначили главным тренером «РБ Лейпциг» после того, как несколько наставников отклонили предложение немецкого коллектива, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Перед назначением экс-тренера «Спартака» в «Лейпциге» рассматривали возможность приглашения («Спортинг») и ( ПСВ ), но они отказались от работы в Германии.

36-летний Тедеско подписал контракт до 2023 года. «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.