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«РБ Лейпциг» позвал Тедеско лишь после отказов тренеров «Спортинга» и ПСВ

вчера, 13:57

Доменико Тедеско назначили главным тренером «РБ Лейпциг» после того, как несколько наставников отклонили предложение немецкого коллектива, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Перед назначением экс-тренера «Спартака» в «Лейпциге» рассматривали возможность приглашения Рубена Аморима («Спортинг») и Роджера Шмидта (ПСВ), но они отказались от работы в Германии.

36-летний Тедеско подписал контракт до 2023 года. «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:18
Теперь это уже неважно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:48
То есть тедеска был последним в очереди.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Авось и срастётся, Авось и не !
Будем делать посмотреть.
Vave666
Vave666 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:29
Поприще - это область деятельности, должность в крайнем случае!
С ваших слов получается, что он впервые стал главным тренером...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:14
Повезло ему, что другие отказались. А может не повезло?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:13
Тедеско не прогодал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:09
Удачи Доменико на новом поприще!
Futurista
Futurista
вчера в 14:02
Тедеско знаю...двух других нет)...
j9terbgbccv8
j9terbgbccv8
вчера в 14:01
Это не имеет значения
Artemon9
Artemon9
вчера в 14:01
Удачи ему там
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