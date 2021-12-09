«РБ Лейпциг» позвал Тедеско лишь после отказов тренеров «Спортинга» и ПСВ

Доменико Тедеско назначили главным тренером «РБ Лейпциг» после того, как несколько наставников отклонили предложение немецкого коллектива, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Перед назначением экс-тренера «Спартака» в «Лейпциге» рассматривали возможность приглашения Рубена Аморима («Спортинг») и Роджера Шмидта (ПСВ), но они отказались от работы в Германии.
36-летний Тедеско подписал контракт до 2023 года. «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Будем делать посмотреть.
Будем делать посмотреть.
С ваших слов получается, что он впервые стал главным тренером...
С ваших слов получается, что он впервые стал главным тренером...