Виллаш-Боаш категорично отказался возглавить «Бешикташ»

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вчера, 16:37

Бывший главный тренер «Челси», и «Зенита» отказался от предложения возглавить турецкий клуб «Бешикташ».

Португалец категорично не захотел работать в Турции и его не впечатлил проект стамбульского клуба.

Напомним, 44-летний специалист возглавлял питерский «Зенит» в период с 2014 по 2016 год. За это время команда взяла 3 титула:

Чемпион России: 2014/15

Обладатель Кубка России: 2015/16

Обладатель Суперкубка России: 2015

Ранее сообщалось, что главным тренером «Бешикташа» может стать .