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Виллаш-Боаш категорично отказался возглавить «Бешикташ»

вчера, 16:37

Бывший главный тренер «Челси», и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить турецкий клуб «Бешикташ».

Португалец категорично не захотел работать в Турции и его не впечатлил проект стамбульского клуба.

Напомним, 44-летний специалист возглавлял питерский «Зенит» в период с 2014 по 2016 год. За это время команда взяла 3 титула:

  • Чемпион России: 2014/15
  • Обладатель Кубка России: 2015/16
  • Обладатель Суперкубка России: 2015

Ранее сообщалось, что главным тренером «Бешикташа» может стать Станислав Черчесов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:20, ред.
Когда я говорил "турецкоподданные", имел в вмду одну из бессмертных фраз И.Ильфа и Е.Петрова. Только и всего. За экскурс в историю спасибо.
kanuni
kanuni ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:24
И имена должны были поменять на тюркское,что кстати и сейчас действует а конституции Турции.
sir_Alex
sir_Alex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Турецкоподданными до революции в Одессе называли евреев-сионистов, которые собирались переехать на Землю Обетованную. До 1918 года Израиль (тогда Палестина) находился в составе Османской империи, поэтому все желающие туда переехать были обязаны принять турецкое подданство 😉
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:24
Понравилось "категорично". Представил себе, как тёмной дождливой ночью, в переулке, его подкарауливают представители "Бешикташа", упаковывают в спальный мешок, как Нину в "Кавказской пленнице", и тащат в машину. Португалец как может отбивается руками и ногами, зовёт на помощь и наконец вырывается из цепких лап турецкоподданных.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:24
Ждёт лучшего приглашения
ДСА
ДСА
вчера в 18:04
Он сам не понимает своего счастья.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:56
Зачем ему надо.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:48
Есть свои приоритеты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:44
Ну и не надо...
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