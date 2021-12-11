Виллаш-Боаш категорично отказался возглавить «Бешикташ»

Бывший главный тренер «Челси», и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить турецкий клуб «Бешикташ».
Португалец категорично не захотел работать в Турции и его не впечатлил проект стамбульского клуба.
Напомним, 44-летний специалист возглавлял питерский «Зенит» в период с 2014 по 2016 год. За это время команда взяла 3 титула:
- Чемпион России: 2014/15
- Обладатель Кубка России: 2015/16
- Обладатель Суперкубка России: 2015
Ранее сообщалось, что главным тренером «Бешикташа» может стать Станислав Черчесов.