Руни может возглавить «Эвертон»

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вчера, 08:50

Главный тренер «Дерби Каунти» может вернуться в «Эвертон», но уже в качестве главного тренера. Такой вариант рассматривает руководство «ирисок».

В последних десяти играх под руководством «Эвертон» победил только один раз, семь раз проиграл и дважды сыграл вничью. Команда с 18 баллами идёт на 14-м месте в АПЛ .

По информации СМИ , что у боссов «Эвертона» есть неофициальные договорённости с Руни на тот случай, если Бенитесу не удастся исправить ситуацию.

Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру именно в «Эвертоне», а затем возвращался в клуб в сезоне 2017/2018. Форвард провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.