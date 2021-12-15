Руни может возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», но уже в качестве главного тренера. Такой вариант рассматривает руководство «ирисок».
В последних десяти играх под руководством Рафаэля Бенитеса «Эвертон» победил только один раз, семь раз проиграл и дважды сыграл вничью. Команда с 18 баллами идёт на 14-м месте в АПЛ.
По информации СМИ, что у боссов «Эвертона» есть неофициальные договорённости с Руни на тот случай, если Бенитесу не удастся исправить ситуацию.
Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру именно в «Эвертоне», а затем возвращался в клуб в сезоне 2017/2018. Форвард провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.