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Руни может возглавить «Эвертон»

вчера, 08:50

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», но уже в качестве главного тренера. Такой вариант рассматривает руководство «ирисок».

В последних десяти играх под руководством Рафаэля Бенитеса «Эвертон» победил только один раз, семь раз проиграл и дважды сыграл вничью. Команда с 18 баллами идёт на 14-м месте в АПЛ.

По информации СМИ, что у боссов «Эвертона» есть неофициальные договорённости с Руни на тот случай, если Бенитесу не удастся исправить ситуацию.

Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру именно в «Эвертоне», а затем возвращался в клуб в сезоне 2017/2018. Форвард провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:15
Руни научит бухать,ходить по бабам,проигрывать в казино и ещё волосы наращивать,дреды.С таким философом разве что в ЧШ можно отправиться.
youtomee
youtomee ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
ну у барашков там непростая финансовая ситуация, и у них то около 20 очков списали, так что это не показатель, что он плохой тренер, но Бене надо дать поработать до конца сезона
протон
протон
вчера в 21:19
Многие именитые игроки закончившие карьеру становятся тренерами, ассистентами, что не может не радовать. Надеюсь, Месси и Роналду последуют их примеру.
galem72
galem72
вчера в 12:57
Откуда только журналисты всё это берут? Руни с своими Барашками плетётся внизу турнирки Ч.шипа. Ну зачем Ирису его приглашать? Чем он лучше Бени?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:00
Рановато наверное
beefs
beefs
вчера в 08:55
был хороший футболист, надеемся что и тренер будет неплохой...
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