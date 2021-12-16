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Манолас близок к переходу в «Олимпиакос»

вчера, 20:25

Защитник «Наполи» Константинос Манолас в ближайшее время подпишет контракт с «Олимпиакосом». Футболист уже прошёл медицинское обследование для греческой команды.

Официальное объявление о трансфере 30-летнего защитника должно состояться в ближайшее время. Греческий игрок обойдется «Олимпиакосу» в 3 млн евро. По информации СМИ, что Манолас заключит с новой командой трехлетний контракт.

В текущем сезоне Манолас принял участие в четырех поединках итальянской Серии А и трех в рамках Лиги Европы.

Защитник перешел в «Наполи» в 2019 году из «Ромы» за 36 млн евро. Контракт Маноласа с итальянским коллективом истекает в 2024 году.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:10
Перешёл из Ромы за 30 миллионов пару лет назад. Внезапный поворот
Как же он разрывал в том матче с БЧК за Рому, просто лучшим был...
neukomm
neukomm
вчера в 22:04
Вот п@дла! Покупали как одного из топовых игроков команды, а на выходе получили проходимца, которому еще и зарплату платили. Фанаты Наполи должны закидать его помидорами за устроенную им деградацию в их клубе.
7wyh9pfdrejv
7wyh9pfdrejv
вчера в 20:31
Это конец карьеры.
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