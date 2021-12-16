Манолас близок к переходу в «Олимпиакос»

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вчера, 20:25

Защитник «Наполи» в ближайшее время подпишет контракт с «Олимпиакосом». Футболист уже прошёл медицинское обследование для греческой команды.

Официальное объявление о трансфере 30-летнего защитника должно состояться в ближайшее время. Греческий игрок обойдется «Олимпиакосу» в 3 млн евро. По информации СМИ , что Манолас заключит с новой командой трехлетний контракт.

В текущем сезоне Манолас принял участие в четырех поединках итальянской Серии А и трех в рамках Лиги Европы.

Защитник перешел в «Наполи» в 2019 году из «Ромы» за 36 млн евро. Контракт Маноласа с итальянским коллективом истекает в 2024 году.