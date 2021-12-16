Манолас близок к переходу в «Олимпиакос»

Защитник «Наполи» Константинос Манолас в ближайшее время подпишет контракт с «Олимпиакосом». Футболист уже прошёл медицинское обследование для греческой команды.
Официальное объявление о трансфере 30-летнего защитника должно состояться в ближайшее время. Греческий игрок обойдется «Олимпиакосу» в 3 млн евро. По информации СМИ, что Манолас заключит с новой командой трехлетний контракт.
В текущем сезоне Манолас принял участие в четырех поединках итальянской Серии А и трех в рамках Лиги Европы.
Защитник перешел в «Наполи» в 2019 году из «Ромы» за 36 млн евро. Контракт Маноласа с итальянским коллективом истекает в 2024 году.
Как же он разрывал в том матче с БЧК за Рому, просто лучшим был...
Как же он разрывал в том матче с БЧК за Рому, просто лучшим был...