«Челси» по-прежнему интересен Тчуамени. «Монако» хочет сохранить игрока

Директор «Монако» Митчелл прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника команды Орельена Тчуамени.
Тчуамени можно считать лучшим нашим игроком, мы хотели бы сохранить его. Ценник? Он такой же дорогой, как наше «Гран-казино».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в подписании француза все еще заинтересован «Челси», несмотря на то, что запрашиваемые за игрока 40-45 млн евро уже не актуальны.
Канте начал тренироваться, Кова после травмы и восстановления подцепил корону, неизвестно когда вернётся.
Турниров много, а ситуация может повториться вновь
Канте начал тренироваться, Кова после травмы и восстановления подцепил корону, неизвестно когда вернётся.
Турниров много, а ситуация может повториться вновь