«Челси» по-прежнему интересен Тчуамени. «Монако» хочет сохранить игрока

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вчера, 16:02

Директор «Монако» Митчелл прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника команды .

Тчуамени можно считать лучшим нашим игроком, мы хотели бы сохранить его. Ценник? Он такой же дорогой, как наше «Гран-казино».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в подписании француза все еще заинтересован «Челси», несмотря на то, что запрашиваемые за игрока 40-45 млн евро уже не актуальны.