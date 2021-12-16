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«Челси» по-прежнему интересен Тчуамени. «Монако» хочет сохранить игрока

вчера, 16:02

Директор «Монако» Митчелл прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника команды Орельена Тчуамени.

Тчуамени можно считать лучшим нашим игроком, мы хотели бы сохранить его. Ценник? Он такой же дорогой, как наше «Гран-казино».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в подписании француза все еще заинтересован «Челси», несмотря на то, что запрашиваемые за игрока 40-45 млн евро уже не актуальны.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:16
Умеющих обороняться, как показала практика сейчас нет в команде...травмировались и долго отсутствуют Ковачич и Канте, сразу же начались проблемы в команде, центр проседает и стали пропускать голы. Баркли, Лофтус-Чик игроки атаки, не получается у них играть в центре. А Гилмор в аренде в Норвиче, и непонятно какие планы на него у Тухеля в будущем.
Канте начал тренироваться, Кова после травмы и восстановления подцепил корону, неизвестно когда вернётся.
Турниров много, а ситуация может повториться вновь
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:27
Настойчивость Грановской вынудит Екатерину Рыболовлеву отдать хотя бы Головина на съедение.
протон
протон
вчера в 16:10
А Челси он зачем? У них своих полузащитников на пару-тройку клубов хватит.
beefs
beefs
вчера в 16:04
Абрамович перекупит, если захочет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:03
Если Челси захочет, то думаю все вопросы будут решены .
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