«Барселона» готова отпустить де Йонга за 90 млн евро

«Барселона» открыта для предложений по полузащитнику Френки де Йонгу.
Fichajes утверждает, что каталонский клуб потребует 90 миллионов евро за трансфер 24-летнего нидерландца.
Отмечается, что «Бавария» и «Ливерпуль» проявили интерес к игроку.
Ранее о слухах касательно возможной продажи де Йонга высказался главный тренер «Барсы» Хави.
Правда возможен вариант с обменом + доплатой. Ливерпуль может предлагать Тьяго/Кейта/Минамино (а то и парочку сразу) + деньги, а Баварцы Толлисо/Року/Зюле (а то и всех скопом) + деньги. В то что кто-то сейчас вывалит 90 лимонов за голландца, лично мне верится слабо.
Правда возможен вариант с обменом + доплатой. Ливерпуль может предлагать Тьяго/Кейта/Минамино (а то и парочку сразу) + деньги, а Баварцы Толлисо/Року/Зюле (а то и всех скопом) + деньги. В то что кто-то сейчас вывалит 90 лимонов за голландца, лично мне верится слабо.