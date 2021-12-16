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«Барселона» готова отпустить де Йонга за 90 млн евро

вчера, 10:26

«Барселона» открыта для предложений по полузащитнику Френки де Йонгу.

Fichajes утверждает, что каталонский клуб потребует 90 миллионов евро за трансфер 24-летнего нидерландца.

Отмечается, что «Бавария» и «Ливерпуль» проявили интерес к игроку.

Ранее о слухах касательно возможной продажи де Йонга высказался главный тренер «Барсы» Хави.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну когда говорят о лучших слово вроде не используют .Если вроде значит не уверен .А по факту ничем не выделяется ,абсолютная посредственность ,да и в состав не всегда попадает
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 16:20
Я думаю даже если за 50 захотят продать и то покупателей вряд ли найдут
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:15
Вроде Де Йонг - один из лучших в команде, что там - финальная распродажа перед закрытием?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:08
Правильное решение.
shlifen
shlifen
вчера в 12:03
Барсе нужны деньги, особенно после вылета из ЛЧ и недополученных минимум 30 лимонов евро. А на Де Йонга есть спрос, но 90 лимонов за него сейчас не отдадут: Баварцы деньги считать умеют, и после "лажи" с Эрнандесом за 80 лимонов, врядли пойдут на такую авантюру; а Ливерпуль тоже врядли вывалит 90 лимонов зимой за хавбека - там скорее в связи с КАН могут раскошелится на форварда или вингера, в центре же поля вполне хватает игроков (Милнер, Хендерсон, Тьяго, Фабиньо, Окс + молодежь).
Правда возможен вариант с обменом + доплатой. Ливерпуль может предлагать Тьяго/Кейта/Минамино (а то и парочку сразу) + деньги, а Баварцы Толлисо/Року/Зюле (а то и всех скопом) + деньги. В то что кто-то сейчас вывалит 90 лимонов за голландца, лично мне верится слабо.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 11:41
С Барсы сейчас за 90 миллионов только Фати могут взять
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Да кто же его за такие деньги 💰 💰 💰 купит .
Cat01
Cat01
вчера в 10:41
Цена нормальная
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:27
Не тот Де Йонг...
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