«Барселона» готова отпустить де Йонга за 90 млн евро

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вчера, 10:26

«Барселона» открыта для предложений по полузащитнику .

Fichajes утверждает, что каталонский клуб потребует 90 миллионов евро за трансфер 24-летнего нидерландца.

Отмечается, что «Бавария» и «Ливерпуль» проявили интерес к игроку.

Ранее о слухах касательно возможной продажи де Йонга высказался главный тренер «Барсы» Хави.