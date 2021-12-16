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Стали известны соперники сборной России в Лиге наций 2022/2023

вчера, 20:47

В швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Своих соперников узнала сборная России, которая осталась после прошлого розыгрыша турнира в лиге B.

Группа B2

Албания

Израиль

Россия

Исландия

Распределение по корзинам осуществляется согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А отправятся в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D выйдут в лигу выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разделят на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.

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Сборная России сыграет в Лиге Наций 2022/23 с Исландией, Израилем и Албанией. Отличный шанс подняться в топ-дивизион
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Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 08:02
В этой группе у всех примерно равные шансы
mat73
mat73
сегодня в 06:49
Не дай боже еще с ними играть в двухэтажный автобус, сидя в глухой обороне и боясь пропустить...
112910415
112910415
сегодня в 06:30
такой группы, в которой нам можно быть уверенными в победе, не существует в природе, совсем (
ОПС
ОПС
сегодня в 04:41
Может быть и пройдем.
Alesha_Ugansky
Alesha_Ugansky
сегодня в 03:45
Группа смерти. Нечего ловить
протон
протон
сегодня в 03:29
Идеально это Мальта, Гибралтар, Лихтенштейн, Россия. Все остальное сложно.
тут 2 варианта , либо мы набьем рейтинг , либо нам набьют в табло
протон
протон
сегодня в 02:25
Если в такой группе не побеждать, то с футболом вообще надо будет заканчивать!
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 01:00
Израиль, Албания и Исландия-это шляпники, если тут не занять первое место; обыгрывая всех и вся-то карпин аут. это не команды, если опозоритесь, то значит нет у нас футбола
1bear
1bear
сегодня в 00:27
Группа уровня сборной России - увы...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:29
Хрен с ним, пусть дальше верят в Валеру все кому ни попадя. Толку все равно не будет.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:27
там и попу рвать не придется)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:25
Если не вылезем из группы - зачем обижаться?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:20
Будем бороЦЦа с Олбанией, наш уровень...
shur
shur
вчера в 23:10
...замечательно , играй , показывай на сколько ты силён именно этих соперников,
просто ниже некуда , а ниже это уже совсем другая история , недостойная маленьких побед наших предков .....!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 23:01
офигенная группа, с этими командами давно очень не было матчей и по классу они нам уступают. от шведов с сербами уже тошнит
BDA81
BDA81
вчера в 22:48
И тут то наверное будем вторыми. Все команды не подарок .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:43
Ну все ! Тут мы чемпионы !
Хотя с Албанией могут быть проблемы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Точно " И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:34
Уважаемые пользователи, комментировать результаты жеребьёвки в нашей группе - себя не уважать.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:30
Это шикарная группа, все в наших руках и ногах
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:56
и зачем этот картонный турнир?
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:45
А Ленин и теперь живее всех живых, и юный октябрь впереди !!! )))
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 21:39
Категорически не согласен! Можем быть первыми а можем и не быть))
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:37
Не говори ГОП)))
4RT
4RT
вчера в 21:36
В Албанию будет весёлая поездка
minai
minai
вчера в 21:35
И тут умудримся обоSRaться, попадём в какие-нибудь стыки или переходные игры.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:34
С каждым разом падаем всё ниже, теперь Албания и Исландия нам конкуренты
particular
particular ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:32
Понятно, - будем рвать @опу, что бы стать 1-ми или её порвут нам и мы обоснуемся на 4-ом :))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:29
Абсолютно ровная группа. Фаворитов нет. Можем занять как 1-е, так и 4-е место.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:28
И вновь продолжается фарт,
но сердцу тревожно в груди-
Валера наш-не Бонапарт,
а сборная не впереди...
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