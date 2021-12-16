Стали известны соперники сборной России в Лиге наций 2022/2023

В швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Своих соперников узнала сборная России, которая осталась после прошлого розыгрыша турнира в лиге B.
Группа B2
Албания
Израиль
Россия
Исландия
Распределение по корзинам осуществляется согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.
Напомним, победители четырёх групп Лиги А отправятся в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D выйдут в лигу выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разделят на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.
тут 2 варианта , либо мы набьем рейтинг , либо нам набьют в табло
тут 2 варианта , либо мы набьем рейтинг , либо нам набьют в табло
просто ниже некуда , а ниже это уже совсем другая история , недостойная маленьких побед наших предков .....!!!!!!!!!!!
просто ниже некуда , а ниже это уже совсем другая история , недостойная маленьких побед наших предков .....!!!!!!!!!!!
Хотя с Албанией могут быть проблемы.
Хотя с Албанией могут быть проблемы.
но сердцу тревожно в груди-
Валера наш-не Бонапарт,
а сборная не впереди...
но сердцу тревожно в груди-
Валера наш-не Бонапарт,
а сборная не впереди...