Стали известны соперники сборной России в Лиге наций 2022/2023

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вчера, 20:47

В швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Своих соперников узнала сборная России, которая осталась после прошлого розыгрыша турнира в лиге B.

Группа B2

Албания

Израиль

Россия

Исландия

Распределение по корзинам осуществляется согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А отправятся в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D выйдут в лигу выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разделят на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.