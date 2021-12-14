Рамос — о жеребьёвке ЛЧ: «Я люблю „Реал“, но сейчас я готов умереть за ПСЖ»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане встретятся с «Реалом», за который Рамос выступал 16 лет (2005-2021).
Вы знаете, с какой привязанностью и любовью я отношусь к мадридскому «Реалу». Теперь моя очередь защищать ПСЖ, и я сделаю для этого все возможное. Это команда, которая сделала ставку на меня. Я готов умереть за ПСЖ.
Я бы хотел избежать этой конфронтации [с «Реалом»], но возвращение на Сантьяго Бернабеу — повод для радости, ведь я не мог по-настоящему попрощаться из-за коронавирусных ограничений.
умирать всё же не следует
умирать всё же не следует
со своим королевским прошлым, сыграет хорошо в ничейку сгоняем, ну а плохо
победа за сливочными , скорей бы уже...!!!
со своим королевским прошлым, сыграет хорошо в ничейку сгоняем, ну а плохо
победа за сливочными , скорей бы уже...!!!
С такими темпами Рамос в Мадрид прилетит разве что в качестве туриста или гида для французской команды, покажет город, вечером посмотрит футбол и улетит обратно в Париж, и все это в середине недели
С такими темпами Рамос в Мадрид прилетит разве что в качестве туриста или гида для французской команды, покажет город, вечером посмотрит футбол и улетит обратно в Париж, и все это в середине недели
А насчёт самой игры на Сантьяго Бернабеу , то я думаю что главный тренер сливочных Анчелотти, уж точно подготовит подарок 🎁 для звёздного состава ПСЖ во главе с Почеттино, и унести его будет очень тяжело. Думаю что и в двух этих играх Реал всё таки выйдет победителем. А вот после этого послушаем на что готов будет Серхио Рамос , на какие подвиги . Время покажет.
Всем Добра !!!
А насчёт самой игры на Сантьяго Бернабеу , то я думаю что главный тренер сливочных Анчелотти, уж точно подготовит подарок 🎁 для звёздного состава ПСЖ во главе с Почеттино, и унести его будет очень тяжело. Думаю что и в двух этих играх Реал всё таки выйдет победителем. А вот после этого послушаем на что готов будет Серхио Рамос , на какие подвиги . Время покажет.
Всем Добра !!!