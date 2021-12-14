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Рамос — о жеребьёвке ЛЧ: «Я люблю „Реал“, но сейчас я готов умереть за ПСЖ»

сегодня, 00:22

Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане встретятся с «Реалом», за который Рамос выступал 16 лет (2005-2021).

Вы знаете, с какой привязанностью и любовью я отношусь к мадридскому «Реалу». Теперь моя очередь защищать ПСЖ, и я сделаю для этого все возможное. Это команда, которая сделала ставку на меня. Я готов умереть за ПСЖ.

Я бы хотел избежать этой конфронтации [с «Реалом»], но возвращение на Сантьяго Бернабеу — повод для радости, ведь я не мог по-настоящему попрощаться из-за коронавирусных ограничений.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 14:47
В лазарете с приставкой , всем бы такую смерть
112910415
112910415
сегодня в 14:13
слишком вошёл в роль ...
умирать всё же не следует
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 12:31
Особенно со скамейки
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:13
Хоть и не люблю Реал, но шейх-мешок ПСЖ этот надо валить. Удачи Папе Карло с Реалом
shur
shur
сегодня в 10:31
...деменция подкралась незаметно ! Тем ни менее Я рад что так быстро столкнулся
со своим королевским прошлым, сыграет хорошо в ничейку сгоняем, ну а плохо
победа за сливочными , скорей бы уже...!!!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:56
ты сыграл однажды за пысыжы,какой там умереть?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:35
"Я люблю Реал, но деньги и шейхи делают своё дело".
sir_Alex
sir_Alex ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:14
Рамос – воспитанник молодёжной академии «Севильи», поэтому пусть себе болтает про «увидеть Париж и умереть» 😁 поболеем за «Реал».
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:11
Посмотрим как ты готов умереть за ПСЖ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:53
Будем топить за Реал
ОПС
ОПС
сегодня в 07:48
Надо просто играть и все.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:42
Его может еще и на поле не выпустят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:15
Дежурные слова в адрес шейхов.
beefs
beefs
сегодня в 07:07
Не надо умирать, нужно красиво сыграть...
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Больше всего он любит деньги
Gahi
Gahi
сегодня в 05:21
После 16 лет в "Реале" где Рамос почти половину из них он был капитаном "Реала" и говорить что он готов умереть за "ПСЖ" через полгода перейдя туда и сам при этом не играет нормально, хороший помощник и партнёр у Месси. Хотя Рамос больше запомнился как раз в игре против Лионеля Месси 29 ноября 2010 года во время поражения "Реала" от "Барселоны" со счетом 5:0. Рамос был удален после того, как ударил сзади Лионеля Месси, а затем толкнул Пуйоля в последовавшей за этим драке. После этого удаления он сравнялся с предыдущим рекордом Фернандо Йерро — десять красных карточек в клубе, несмотря на то, что сыграл на 264 матча меньше. Так что жди удара Рамоса сзади ПСЖ. Удачи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:14
Удачи Реалу)))
dqxehks48sd7
dqxehks48sd7
сегодня в 04:39
Да не боец он уже.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:37
Для начала в состав попади...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:35
Игра все покажет...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:59
Слишком много пафоса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:44
Умерать не надо,надо играть!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:19
Рамос готов убить Реал.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:15
По стадиону экскурсии поводит)
протон
протон
сегодня в 01:13
Пенсионная реформа затронула и Париж?
С такими темпами Рамос в Мадрид прилетит разве что в качестве туриста или гида для французской команды, покажет город, вечером посмотрит футбол и улетит обратно в Париж, и все это в середине недели
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
Слова Рамоса, - «Я люблю „Реал“, но сейчас я готов умереть за ПСЖ» не особо вяжется с его пребыванием на скамейке запасных, да и к героизму их никак нельзя отнести. Ведь Рамос всё что он заслужил , относится именно к шестнадцати годам проведённых в Реале, а в ПСЖ он пока что только лавочник и ничего от слова вообще (совсем)не добился в этом клубе , а уже откуда-то взялся такой героизм , умереть за ПСЖ. Не очень красит его такое рвение и такие слова, которые на сто процентов услышали и болельщики Реала.
А насчёт самой игры на Сантьяго Бернабеу , то я думаю что главный тренер сливочных Анчелотти, уж точно подготовит подарок 🎁 для звёздного состава ПСЖ во главе с Почеттино, и унести его будет очень тяжело. Думаю что и в двух этих играх Реал всё таки выйдет победителем. А вот после этого послушаем на что готов будет Серхио Рамос , на какие подвиги . Время покажет.
Всем Добра !!!
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:06
На поле хоть выйди, умирать он готов)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:59
Под большим вопросом вообще выход Рамоса на Сантьяго Бернабеу.
Сантус
Сантус
сегодня в 00:58
Умри на скамейке Серёжа....ты уже не боец.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:50
Не мешало бы для начала закрепиться в основном составе
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