Рамос — о жеребьёвке ЛЧ: «Я люблю „Реал“, но сейчас я готов умереть за ПСЖ»

Защитник ПСЖ прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане встретятся с «Реалом», за который Рамос выступал 16 лет (2005-2021).

Вы знаете, с какой привязанностью и любовью я отношусь к мадридскому «Реалу». Теперь моя очередь защищать ПСЖ , и я сделаю для этого все возможное. Это команда, которая сделала ставку на меня. Я готов умереть за ПСЖ .

Я бы хотел избежать этой конфронтации [с «Реалом»], но возвращение на Сантьяго Бернабеу — повод для радости, ведь я не мог по-настоящему попрощаться из-за коронавирусных ограничений.