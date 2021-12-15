Глава Ла Лиги о паре «Реал» – ПСЖ: «Это интереснее, чем игры с „Бенфикой“»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально «Реалу» досталась «Бенфика», но после повторной жеребьевки из-за ошибок, допущенных в первой, соперником мадридцев стал ПСЖ .

Это было ужасно, не знаю, что там была за ошибка – техническая или человеческий фактор. Наверное, «Реал» был прав, не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это мое мнение.

Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с «Бенфикой».