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Глава Ла Лиги о паре «Реал» – ПСЖ: «Это интереснее, чем игры с „Бенфикой“»

вчера, 13:31

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально «Реалу» досталась «Бенфика», но после повторной жеребьевки из-за ошибок, допущенных в первой, соперником мадридцев стал ПСЖ.

Это было ужасно, не знаю, что там была за ошибка – техническая или человеческий фактор. Наверное, «Реал» был прав, не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это мое мнение.

Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с «Бенфикой».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:05
Какое то неуважение к бенфике,у которой еврокубков больше чем у псж.
Всё-таки ПСЖ - МЮ было бы интереснее
Мишима
Мишима ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:33
ПСЖ?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:39
Ничего страшного. Реал привык играть против Месси.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:33
Надо побеждать непременно.
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