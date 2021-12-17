«Краснодар» хочет подписать нападающего «Нью-Йорк Сити» Кастельяноса

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сегодня, 00:59

Аргентинский форвард американского клуба «Нью-Йорк Сити» может продолжить карьеру в РПЛ . В услугах игрока заинтересован «Краснодар». «Нью-Йорк Сити» будет готов расстаться с футболистом за 10 млн евро. Такую сумму готов заплатить «Краснодар». Россиянам придется побороться за игрока с «Бешикташем» и «Вест Хэмом».

В минувшем сезоне Кастельянос сыграл за «Нью-Йорк Сити» 36 поединков, забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 млн евро.

На счету Кастельяноса 6 игр в составе молодёжной сборной Аргентины.