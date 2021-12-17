«Краснодар» хочет подписать нападающего «Нью-Йорк Сити» Кастельяноса

Аргентинский форвард американского клуба «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос может продолжить карьеру в РПЛ. В услугах игрока заинтересован «Краснодар». «Нью-Йорк Сити» будет готов расстаться с футболистом за 10 млн евро. Такую сумму готов заплатить «Краснодар». Россиянам придется побороться за игрока с «Бешикташем» и «Вест Хэмом».
В минувшем сезоне Кастельянос сыграл за «Нью-Йорк Сити» 36 поединков, забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 млн евро.
На счету Кастельяноса 6 игр в составе молодёжной сборной Аргентины.
Также этот портал нарекает аргентинца как Валентин Мариано Хосе Кастильянос Хеменес (ValentIn Mariano Jose Castellanos Gimenez). А в статье почему-то он записан под именем Мартин. ))
Также этот портал нарекает аргентинца как Валентин Мариано Хосе Кастильянос Хеменес (ValentIn Mariano Jose Castellanos Gimenez). А в статье почему-то он записан под именем Мартин. ))
Быкам конечно же нужен хороший забивной форвард, или атакующий полузащитник, какам является Валентин, т.к на одном Кордобе далеко не уедешь. Но вот конкурировать с Бешикташем и тем более с ВХЮ будет сложно....турки могут привлечь деньгами, ну и климат там получше (южноамериканцы все же теплолюбивые) ВХЮ более пристижный вариант, только вот пробиться в основу в такой интенсивной Лиге будет сложно. Если Быки получат этого парня, это будет очень хорошо, главное что бы играл так же хорошо как в МЛС
Быкам конечно же нужен хороший забивной форвард, или атакующий полузащитник, какам является Валентин, т.к на одном Кордобе далеко не уедешь. Но вот конкурировать с Бешикташем и тем более с ВХЮ будет сложно....турки могут привлечь деньгами, ну и климат там получше (южноамериканцы все же теплолюбивые) ВХЮ более пристижный вариант, только вот пробиться в основу в такой интенсивной Лиге будет сложно. Если Быки получат этого парня, это будет очень хорошо, главное что бы играл так же хорошо как в МЛС