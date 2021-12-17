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«Краснодар» хочет подписать нападающего «Нью-Йорк Сити» Кастельяноса

сегодня, 00:59

Аргентинский форвард американского клуба «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос может продолжить карьеру в РПЛ. В услугах игрока заинтересован «Краснодар». «Нью-Йорк Сити» будет готов расстаться с футболистом за 10 млн евро. Такую сумму готов заплатить «Краснодар». Россиянам придется побороться за игрока с «Бешикташем» и «Вест Хэмом».

В минувшем сезоне Кастельянос сыграл за «Нью-Йорк Сити» 36 поединков, забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 млн евро.

На счету Кастельяноса 6 игр в составе молодёжной сборной Аргентины.

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Все комментарии
Рефери
Рефери ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 12:34
+
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:26
Скорее всего не на долго
Главный судья
Главный судья ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:46
ошибка в статье ...Валюша его зовут))
galem72
galem72
сегодня в 11:42, ред.
"...Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 млн евро..."

Также этот портал нарекает аргентинца как Валентин Мариано Хосе Кастильянос Хеменес (ValentIn Mariano Jose Castellanos Gimenez). А в статье почему-то он записан под именем Мартин. ))
Главный судья
Главный судья
сегодня в 10:12
Сейчас этих трансферных слухов польется вагон...летом там тоже краснодар по слухам всех скупил))
112910415
112910415
сегодня в 10:12
надо попробовать
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:24
Приветствую! Ну этот может загубить талант, но не факт что он на долго в Краснодаре.....
ОПС
ОПС
сегодня в 08:42
В Англию поедет скорей всего.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:17
Отличная статистика у парня.....удачи ему в Краснодаре.......
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:54
А ближе нет?
beefs
beefs
сегодня в 07:43
С млс еще не брали, стат данные впечатляют, приживется ли...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:35
Судя по статистике очень перспективный парнишка, но сколько их таких уже было...Удачи Краснодару в осуществлении поставленных целей.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:15
Статистика хорошая. Ждем ТО
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:12
Приветствую! Загубит Валентина Картошкин. Как пить дать)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:04
Может получиться интересный южноамериканский тандем впереди Кордоба-Кастельянос. Но для начала быкам нужно выиграть борьбу за этого парня. Игрок, вроде, молодой и перспективный.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:42
Хочется чтобы Краснодар был третьим.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:37
Ну для начала испрате ошибку, т.к это Валентин Кастельянос,а не Мартин....
Быкам конечно же нужен хороший забивной форвард, или атакующий полузащитник, какам является Валентин, т.к на одном Кордобе далеко не уедешь. Но вот конкурировать с Бешикташем и тем более с ВХЮ будет сложно....турки могут привлечь деньгами, ну и климат там получше (южноамериканцы все же теплолюбивые) ВХЮ более пристижный вариант, только вот пробиться в основу в такой интенсивной Лиге будет сложно. Если Быки получат этого парня, это будет очень хорошо, главное что бы играл так же хорошо как в МЛС
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:34
Всё хорошо взвесте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:19
Приживется ли в России?
particular
particular
сегодня в 06:17
МЛС постепенно превращается в кузницу кадров :))
протон
протон
сегодня в 03:55
Галицкий туфту не купит не беспокойтесь, это не газпромовские деньги..
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 03:31
было бы круто, но лучше ещё Селараяна оттуда же из MLS выманить. Тем более у него удачный паспорт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:59
Вполне себе хорошие цифры...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:29
Результативность у него бешеная!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:26
Мысль Хорошая - осталось Договорится...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:17
Краснодар пытается усилится. Игра поставлена, удачи.
протон
протон
сегодня в 01:04
по меркам МЛС топ игрок. Но надо понимать, что там крайне специфичный чемпионат.
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