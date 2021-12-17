Закон о Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.
Вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.
прощай российский футбол, спасибо, было временами круто.
прощай российский футбол, спасибо, было временами круто.
Но это абсолютно ни на что не влияет, как показывает опыт досрочных расторжений контрактов с тренерами, на примере ФК Спартак и выплаты неустоек (последняя Рую два миллиона с хвостиком Евро) финансовый вопрос в тиши - деньга ЕСТЬ!
Но это абсолютно ни на что не влияет, как показывает опыт досрочных расторжений контрактов с тренерами, на примере ФК Спартак и выплаты неустоек (последняя Рую два миллиона с хвостиком Евро) финансовый вопрос в тиши - деньга ЕСТЬ!
"Без бумажки ты — букашка,
А с бумажкой — человек."...
"Без бумажки ты — букашка,
А с бумажкой — человек."...