ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Закон о Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года

вчера, 14:24

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.

Все новости
Источник: tass.ru
ФНЛ, скорее всего, не реформируют. Изменения могут внести в ФНЛ-2
16 декабря Комментарии6
Слухи«Речь о 10-12 иностранцах в заявке». Журналист Егоров об изменении лимита
23 ноября Комментарии9
Хачатурянц: «Лимит должен изменяться. Обсуждается формула 10+15»
22 ноября Комментарии15
Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития
22 ноября Комментарии23
Слухи«Зенит» предлагает изменить регламент РПЛ. С ним уже согласился «Спартак»
21 ноября Комментарии45
СлухиРПЛ предлагает вернуться к рассмотрению лимита по схеме «10+15»
21 ноября Комментарии32
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:08
Ужас. Что творится в футболе.
протон
протон ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 00:26
и на телевизоры компьютеры
МапС
МапС
вчера в 22:11
С введением Fan ID в 2022 году в России резко повысился спрос на на диваны.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:37, ред.
А че, давайте все играть сразу тупо в FIFу, задротам понравиться) Никогда не играл, и вряд ли начну. Герои 3 - forever!)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:19
Фуууу, футбол для фанатов!
Сп62
Сп62 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:26
Человека оцифруют в любом случае. Это дело времени. Здесь две крайности: возможность манипуляций данными и неотвратимость ответственности за свои поступки. Это будет зависеть от наших властей.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:19
Гос услуги знают про это?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:56
Это не про безопасность, а про то, как оцифровать человека.
протон
протон
вчера в 17:57
Футбол при пустых трибунах, добро пожаловать!
прощай российский футбол, спасибо, было временами круто.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:54
Это, если бумажку человеку выдавать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:17
До 1 июня либо осел не доживет либо падишах сдохнет ...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:13
Это ясно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это же ни вопрос одного дня!!!!!!!!!!!!!!!Но уже,спринятем этого,на стадионе будет в разы комфортнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 17:12
За полгода можно все ещё подкорректировать
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 17:10
Штрафы берут с клубов, а десяток, другой футбольных радикалов и с карточками будут ходить, пока всех переловят...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:07
Определенный отток болельщиков наверное будет...

Но это абсолютно ни на что не влияет, как показывает опыт досрочных расторжений контрактов с тренерами, на примере ФК Спартак и выплаты неустоек (последняя Рую два миллиона с хвостиком Евро) финансовый вопрос в тиши - деньга ЕСТЬ!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:59
Больше всех пострадает РФС,с кого штрафы то брать будут?!!!!!!!!!!))
pomor45
pomor45
вчера в 16:59
Больше всех пострадают спекулянты билетами. Одно это уже хорошо.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 16:56
Вот и хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я не понимаю ,почему взьелись на фан ид?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РФС убрали от кормушки по штрафам!!!!!!!!!!!!Фан ид получить- делов на 5 мин,зато на стадионе будет комфортно смотреть матч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да ,бывают ошибки,когда фан ид не дают,но при повторном запросе,нет никаких проблем его получить(если не привлекался раннее за что то на стадионе )!!!!!!!!!!!!!!!!!!Неужели вы хотите смотреть футбол ,видя на боковых трибунах синих в драбадан людей и сплошной мат?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:53
Все по классике...
"Без бумажки ты — букашка,
А с бумажкой — человек."...
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Для этих людей VIP ID...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:25
Лично для меня эта бумажка неприемлема, поэтому на стадион я больше не пойду. На стадионе никогда не хулиганил.
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:00
Давно пора
МапС
МапС
вчера в 15:59
Закон "Фан, иди на .... лесом"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:52
Опять ктото обогатится!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:06
То есть разок просто так на стадион теперь пойти не получится.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:06
Когда понимаешь, что последний раз смотришь матч на стадионе, потому что нафиг тебе не упало с этим FAN ID возится:
drug01
drug01
вчера в 15:05
Надо будет посмотреть
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:49
При входе на стадион полицаи будут спрашивать ауцвайс.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:47
Как этот QR код станет залогом безопасности непонятно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:38
До свиданья, стадионы! Больше на это ..овно ходить не собираюсь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100