Закон о Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года

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вчера, 14:24

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.