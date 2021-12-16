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ФНЛ, скорее всего, не реформируют. Изменения могут внести в ФНЛ-2

вчера, 17:38

Сегодня по видеосвязи проводилось заседание рабочей группы, созданной для обсуждения реформ ФНЛ.

Президент ФНЛ Александр Алаев и генсекретарь лиги Андрей Соколов заявили, что ФНЛ — самодостаточная лига, развивающаяся, нет резона сейчас нарушать ее цельность. По итогам всестороннего анализа был сделан вывод, что для коммерческих партнеров важнее не формат турнира, а его география.

При этом изменения могут коснуться ФНЛ-2. Поступило предложение в этом подразделении создать две группы из 18 команд, а остальные передать в управление любительским лигам.

Следующее заседание рабочей группы пройдет в феврале.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:07
Реформация фнл и ниже — мышиная возня! Зачем?
ДСА
ДСА
вчера в 19:07
Похоже ФНЛ-2 просто добивают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:01
Ну им там виднее как лучьше!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:37
Не надо добивать ФНЛ-2!!! Это фундамент футбола в стране!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:52
ФНЛ реформировать зачем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:46
Ерунда это всё...
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