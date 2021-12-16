ФНЛ, скорее всего, не реформируют. Изменения могут внести в ФНЛ-2

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вчера, 17:38

Сегодня по видеосвязи проводилось заседание рабочей группы, созданной для обсуждения реформ ФНЛ .

Президент ФНЛ Александр Алаев и генсекретарь лиги Андрей Соколов заявили, что ФНЛ — самодостаточная лига, развивающаяся, нет резона сейчас нарушать ее цельность. По итогам всестороннего анализа был сделан вывод, что для коммерческих партнеров важнее не формат турнира, а его география.

При этом изменения могут коснуться ФНЛ -2. Поступило предложение в этом подразделении создать две группы из 18 команд, а остальные передать в управление любительским лигам.

Следующее заседание рабочей группы пройдет в феврале.