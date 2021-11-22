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Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития

вчера, 13:17

Руководство Российской Премьер-Лиги представило клубам концепцию стратегического развития

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц презентовал проект на Общем собрании.

В число первостепенных направлений концепции вошли:

  1. Детальная разработка стратегии развития РПЛ
  2. Поддержка клубов в кризисных условиях
  3. Работа с основным вещателем РПЛ
  4. Цифровизация внутренних процессов Лиги
  5. Привлечение новой аудитории
  6. Работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ
  7. Модернизация модели управления РПЛ
  8. Развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами

Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов.

Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции.

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Все комментарии
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 17:58
Бла бла бла... До этого не этим же занимались?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 16:48
Один газпром равен 6-ти мерседесам, 10 майкрософту и 20 сони.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:46
И снова ни слова про детские юношеские школы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:21
А в деловых кругах давно уже популярна истина " Если хочешь завалить какое то дело, разработай концепцию ". Я бы продолжил " И создай комиссию по ее реализации"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:56
Уж очень много всего заумного представленно.
POL7173
POL7173
вчера в 15:40
Как обычно, за всё хорошее, против всего плохого.
Vintaje
Vintaje
вчера в 15:32
Ничерта не поменяется в этом болоте
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 15:31
Я был бы удивлён, если бы здесь промелькнул хоть один позитивный комментарий. Да, оглавление нам ни о чём новом не говорит, но мы не знаем и о содержании представленных документов. Может там развёрнуто, как говориться, со знанием дела, всё изложено. Или мы хотим слышать гробовое молчание от руководства РПЛ?.. Риторический вопрос
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:55
Чушь какая-то)))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:20
Новая метла метёт по новому, а мусору всё больше ...
старина
старина
вчера в 13:44
Ну вот это другое дело.Наконец то наш футбол избрал цивилизованный путь развития)
Futurista
Futurista
вчера в 13:41
Foxes
Foxes
вчера в 13:38
Развития нашего футбола?
Не не слышал.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:38
Теперь будем слушать армянские анекдоты ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
То чувство, когда опять двадцать пять !!!(
И так каждые выборы !
drug01
drug01
вчера в 13:34
Это уже было...
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 13:34
Лучше бы, вместо этой мути, просто запретили финансировать клубы из госбюджета !
Спонсоры, должны быть вроде, Sony, Microsoft, Mercedes и пр..
Пока спонсором будет Газпром или правительство Тамбовской области , ничего не изменится !
протон
протон
вчера в 13:33
С 2005 подобные сказки читаю, каждые несколько лет, но что то никак не реализуют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:31
Наверняка у 6-х предыдущих глав РПЛ тоже была "концепция"....
Видать есть территории не поддающиеся концептуализации.....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:27
Покатили "административный шар".Опять мимо лузы?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:26
И снова ни о чем.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:23
Руководство-то поменяется когда-нибудь?...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:18
Интересно как это заработает!
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