Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития

Руководство Российской Премьер-Лиги представило клубам концепцию стратегического развития
Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц презентовал проект на Общем собрании.
В число первостепенных направлений концепции вошли:
- Детальная разработка стратегии развития РПЛ
- Поддержка клубов в кризисных условиях
- Работа с основным вещателем РПЛ
- Цифровизация внутренних процессов Лиги
- Привлечение новой аудитории
- Работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ
- Модернизация модели управления РПЛ
- Развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами
Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов.
Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции.