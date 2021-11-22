Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития

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вчера, 13:17

Руководство Российской Премьер-Лиги представило клубам концепцию стратегического развития

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц презентовал проект на Общем собрании.

В число первостепенных направлений концепции вошли:

Детальная разработка стратегии развития РПЛ Поддержка клубов в кризисных условиях Работа с основным вещателем РПЛ Цифровизация внутренних процессов Лиги Привлечение новой аудитории Работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ Модернизация модели управления РПЛ Развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами

Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов.