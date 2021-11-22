Хачатурянц: «Лимит должен изменяться. Обсуждается формула 10+15»

1637591133

вчера, 17:25

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в скором времени планируется изменение лимита на легионеров. Сегодня Хачатурянц презентовал командам чемпионата России концепцию стратегического развития.

Вопрос стоит острый и давно. Он беспокоит клубы, и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться. Мы не можем говорить сейчас о полной отмене, но формула «10+15» или другая обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена и предложена РФС .