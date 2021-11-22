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Хачатурянц: «Лимит должен изменяться. Обсуждается формула 10+15»

вчера, 17:25

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в скором времени планируется изменение лимита на легионеров. Сегодня Хачатурянц презентовал командам чемпионата России концепцию стратегического развития.

Вопрос стоит острый и давно. Он беспокоит клубы, и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться. Мы не можем говорить сейчас о полной отмене, но формула «10+15» или другая обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена и предложена РФС.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17» (не более 8 иностранных игроков в заявке клуба на сезон).

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Все комментарии
Dgoni67
Dgoni67 ответ Vintaje (раскрыть)
вчера в 20:02
Лимит и зарплаты российским футболистам взаимосвязаны, уберут лимит уменьшатся зарплаты. Зарплаты останутся высокими у сильных игроков. А так чтобы уменьшить зарплаты до общероссийских, этого не сможем сделать,тогда к нам вообще никто не поедет из сильных зарубежных игроков или нужно во всем мире урезать зп всем футболистам(как это сделать?).
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Vintaje (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
это взаимосвязано. Не было бы лимита, местные игроки так сильно не котировались и, соответственно, им платили бы не так много.
Vintaje
Vintaje
вчера в 18:28
Да сколько можно этой чуши,не в лимите дело а в зарплатах космических этим кривоногам
ABir
ABir
вчера в 18:26
Установить надо потолок зарплат и для легионеров, и для соотечественников одинаковый и адекватный
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:12
Прежняя схема уже показала себя во всей красе, и сейчас наши клубы в еврокубках пожинают плоды, сборная бьётся с карликами на равных...
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:11
Государь усея Руси уже обнародовал свое мнение относительно лимита, так что нечего идти супротив царского указу))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:01
Лиммит надо менять !
10 негров + один армянин!
Так победим !
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:49, ред.
За лимит держатся сами клубы, поэтому его не отменят. Если бы клубы постоянно "ныли" причем все разом, то лимит уже давно ушел бы в прошлое. Но всех всё устраивает за исключением определенных персоналий, которые не принимают никаких решений, типа Слуцкого. Лимит выгоден богатым клубам, так как они уже заплатили за трансферы и подписали с игроками долгосрочные контракты и если лимит убрать, то затраты на паспортистов везде упадут, а они продолжат платить большие бабки по старым обязательствам. Начнут нести финансовые потери, соответственно станут менее конкурентоспособными. Маленьким клубам тоже выгоден лимит, ведь они не могут позволить себе купить много иностранцев, ка большие клубы. Отменят лимит, богатые клубы тут же выкинут второсортных паспартистов и наберут иностранцев выше уровнем и пропасть между богатыми клубами и маленькими в игровом плане увеличится. Так что пусть позорятся дальше. Возможно когда мы потеряем ещё одну путевку в еврокубки, а наши клубы совсем перестанут в них проходить квалификационные раунды, то кто-то начнет осознавать необходимость перемен.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 17:48
Ну так если они уровня ФНЛ, то пусть и играют в ФНЛ. Если не могут выдержать конкуренцию у иностранцев, то - "это ваши (их) проблемы (С)".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:47
Теперь паспортистам надо думать как играть а не пешком по полю ходить и при этом нехреново зарабатывать а иногда и условия ставить.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:46
Что то часто очень лимит меняют , пора бы уже окончательно определиться.
berda2003
berda2003
вчера в 17:45
и что-то изменится? шиш ...
пока футболом руководят врачи, торгаши, газовики, телеведущие, банкиры, пожарные ... короче, все у кого блат и деньги - ничего не будет...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 17:44
Проку от гастарбайтеров мало, приезжают зарабатывать на пенсию, игры в ЕК это показывают. Достаточно на поле не более трёх
Foxes
Foxes
вчера в 17:32
А наши футболисты где будут играть в ФНЛ чтоли?
санек002
санек002
вчера в 17:30
10 иностранцев это дальнейшее падение в пропасть!легионеры не для нас!
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