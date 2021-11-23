ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Речь о 10-12 иностранцах в заявке». Журналист Егоров об изменении лимита

вчера, 09:13

Журналист Сергей Егоров назвал возможный формат нового лимита на легионеров в РПЛ.

Прямо сказано – лимит все равно будут менять. По моей информации, речь идет о 10-12 иностранцах в заявке.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17» (не более 8 иностранных игроков в заявке клуба на сезон).

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:28
Сплетни вредны для здоровья.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 17:57
Тогда даже о стыковых играх сборной будем только мечтать
протон
протон
вчера в 12:28
Где ж он этот волшебный порог лимита, после которого наши футболисты превратятся в модричей да холландов?
После этого Зобнин попросит еще раз урезать зарплату, чтобы получить хоть мизерный шанс выйти на поле
протон
протон
вчера в 12:28
Главное, чтобы не вернули глупейшее ограничение на легионеров на поле. Если хотят, то лучше только на заявку. 12 было бы супер.
12 иностранцев в заявке - это практически отмена лимита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:55
Это точно. А доить государство хоть на 8 легов, хоть на 20 - какая разница? Это окончательно угробит российский футбол в угоду амбициям некоторых чиновников, мечтающих засветиться в ЕК ( в Европе).
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 10:28
Значит Зенит будет легионеров не 40 лямов брать, а за 38
112910415
112910415
вчера в 10:15
будем резать хвост кошке по частям )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:32, ред.
В заявке? А играть они будут,или по дешёвке покупаешь эту сумму и они дёшево для клуба сидят на лавке.
Сейчас кто-то скажет,что "Какой руководитель будет себе в ущерб действовать?".Но это действует только в отношении одного владельца-Галицкого,да и то его решения часто вызывают недоумение и не очень хорошие последствия имеют.Но это ладно,его дело...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:18, ред.
О чём вообще эта новость? О великом журналисте Егорове и его вкладе в развитие российского футбола ⚽️ ??? Или он наверное племянник Колоскова и внебрачный сын Хачатурянца , а также сводный брат Черданцева и Канделаки по бабушкиной линии ???
Тогда всё встаёт на свои места !!!
И тогда без проблем и разницы , да, и побольше бы таких чётких новостей !!!)
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