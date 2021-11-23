«Речь о 10-12 иностранцах в заявке». Журналист Егоров об изменении лимита

Журналист Сергей Егоров назвал возможный формат нового лимита на легионеров в РПЛ.
Прямо сказано – лимит все равно будут менять. По моей информации, речь идет о 10-12 иностранцах в заявке.
Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17» (не более 8 иностранных игроков в заявке клуба на сезон).
После этого Зобнин попросит еще раз урезать зарплату, чтобы получить хоть мизерный шанс выйти на поле
После этого Зобнин попросит еще раз урезать зарплату, чтобы получить хоть мизерный шанс выйти на поле
12 иностранцев в заявке - это практически отмена лимита.
12 иностранцев в заявке - это практически отмена лимита.
Сейчас кто-то скажет,что "Какой руководитель будет себе в ущерб действовать?".Но это действует только в отношении одного владельца-Галицкого,да и то его решения часто вызывают недоумение и не очень хорошие последствия имеют.Но это ладно,его дело...
Сейчас кто-то скажет,что "Какой руководитель будет себе в ущерб действовать?".Но это действует только в отношении одного владельца-Галицкого,да и то его решения часто вызывают недоумение и не очень хорошие последствия имеют.Но это ладно,его дело...
Тогда всё встаёт на свои места !!!
И тогда без проблем и разницы , да, и побольше бы таких чётких новостей !!!)
Тогда всё встаёт на свои места !!!
И тогда без проблем и разницы , да, и побольше бы таких чётких новостей !!!)