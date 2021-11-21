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РПЛ предлагает вернуться к рассмотрению лимита по схеме «10+15»

вчера, 18:40

РПЛ в рамках проекта своей новой стратегии развития предложит рассмотреть возможности изменения формата соревнования. В качестве рабочего варианта лимита на легионеров выбрана схема «10+15».

Уже завтра РПЛ на общем собрании представит клубам проект новой стратегии развития.

Параллельно лига будет рассматривать введение повышенных требований к заявке клуба в части «доморощенных» игроков.

Что касается формата проведения соревнования, в проекте стратегии предлагается «рассмотреть несколько вариантов повышения „остроты“ чемпионата».

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sparta and K один и все (раскрыть)
сегодня в 10:24
Потому что в те годы клуб был реально частный, бюджетных денег там не было и деньги надо было зарабатывать. А сейчас в РПЛ деньги ПОЛУЧАЮТ из бюджета почти все. Поэтому и лимит нужно ужесточать, бюджет только для массового и детского футбола. Массовый футбол при отмене лимита и бюджетном финансировании профессионального футбола умрёт окончательно.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:10
Отмена лимита приведёт к повышению уровня доморощенных игроков с паспортом РФ. Если этого не случится, тогда с футболом в этой стране надо завязывать. А желания смотреть на мучения дзюб, рассказовых, игнатьевых и пр. нет абсолютно никакого.
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
вчера в 23:13
Идеальный вариант будет 10+15 и до 8 легионеров на поле, не до 5 как раньше
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:09
Жирков и другие армейские игроки раскрылись, именно при Вагнере и других бразильцев без лимита
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:07
У Шахтёра 10 бразильцев на поле, но сборная Украины всё равно сильнее сборной России. Мне это надо
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:27
Ну и хорошо!
bsww
bsww
вчера в 21:32
Да сделайте лимит в ДЕСЯТЬ ИНОСТРАНЦЕВ НА МАТЧ, а не на сезон
ДСА
ДСА
вчера в 21:15
У кого денег больше, у тех и легионеры лучше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:15
А что в этом хорошего.? У Зенита, Динамо, Локо, Спартака будут на поле 10 легов и один наш. Тебе это надо ? мне нет, а ты решай сам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:13
Игрокам профессионалам должны платить из бюджета, как врачам, учителям и библиотекарям, или по особой ставке? С какой стати? Покупай клуб, становись хозяином и плати как хочешь. А из бюджета категорически нет.
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 19:44
Игрокам нужно платить зарплату по схеме: ставка + сумма в зависимости от проведённого времени и кпд (голы, передачи, отборы, пробег), ну кроме вратарей. Что-то приблизительное было, а может и есть в Нидерландах. Таком случае игроки будут заинтересованы в развитии.
trudogolik
trudogolik
вчера в 19:40
Все страны, где есть лимит, типа Турции, в ..опе. Вот и все., а у РФ как всегда свой путь и обычно люди, которые ничего не понимают управляют чем-то, например журналист Рогозин космосом, главнокомандующий -футболом и тд, поэтому ждать ничего хорошего не надо, лучше наслаждаться серией А или АПЛ и радоваться за них.
YVG
YVG
вчера в 19:38, ред.
Игрокам нужно платить зарплату в соответствии с занятым местом в чемпионате, а то одни на 10-м месте получают 5000 долларов в день, а другие на 9-м в десять раз меньше. Будет стимул играть лучше.
oFANATo
oFANATo ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:29
Сейчас схема 8+ 17
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
РПЛ предлагает вернуться к рассмотрению лимита по схеме «10+15» .
Я думаю ничего от этого не поменяться.
От перестановки мест слагаемых , сумма не меняется.
Пока вот такие мешки будут делать имитацию на поле игру в футбол ⚽️, в России про качественный футбол можно и не вспоминать !!! Всем Добра !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:23
Такое бывает когда правая рука не знает чем занимается левая рука.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:17
Потыкались, помучались, что было - упустили, вернулись к проверенному старому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
Немножко подождём...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:13
Нормальный рабочий формат, надо возвращать. Всё равно полной отмены лимита не будет, так царь сказал. Так что пусть уж лучше 10+15.
Александр Котельников
Александр Котельников
вчера в 19:13
Нам нужна отмена лимита
particular
particular
вчера в 19:00, ред.
Да! Сделайте это, дядьки!
Побольше "остренького" и пикантненького, а то от тупости бесхребетности в ЕК уже подташнивает и воротит...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:59
А сейчас какая схема?
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:55
Отмените лимит вообще. От слова СОВСЕМ. Пусть наши паспортисты и ногомячисты начнут заниматься футболом настоящим образом.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:53
По мне вполне рабочая схема 10+15.
протон
протон
вчера в 18:52
Если отменят полностью, это будет праздник футбола на всю страну.
Mikki
Mikki ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:51
Ничего страшного, на почту выслали вам информацию, где можно забрать приз.
sv_1969
sv_1969 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 18:47
Извините это мой косяк!Сменился номер телефона!Поменял если что !
Mikki
Mikki ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 18:44
Готово.
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