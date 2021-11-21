РПЛ предлагает вернуться к рассмотрению лимита по схеме «10+15» .

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вчера, 18:40

РПЛ в рамках проекта своей новой стратегии развития предложит рассмотреть возможности изменения формата соревнования. В качестве рабочего варианта лимита на легионеров выбрана схема «10+15».

Уже завтра РПЛ на общем собрании представит клубам проект новой стратегии развития.

Параллельно лига будет рассматривать введение повышенных требований к заявке клуба в части «доморощенных» игроков.

Что касается формата проведения соревнования, в проекте стратегии предлагается «рассмотреть несколько вариантов повышения „остроты“ чемпионата».