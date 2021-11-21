РПЛ предлагает вернуться к рассмотрению лимита по схеме «10+15» .

РПЛ в рамках проекта своей новой стратегии развития предложит рассмотреть возможности изменения формата соревнования. В качестве рабочего варианта лимита на легионеров выбрана схема «10+15».
Уже завтра РПЛ на общем собрании представит клубам проект новой стратегии развития.
Параллельно лига будет рассматривать введение повышенных требований к заявке клуба в части «доморощенных» игроков.
Что касается формата проведения соревнования, в проекте стратегии предлагается «рассмотреть несколько вариантов повышения „остроты“ чемпионата».
Я думаю ничего от этого не поменяться.
От перестановки мест слагаемых , сумма не меняется.
Пока вот такие мешки будут делать имитацию на поле игру в футбол ⚽️, в России про качественный футбол можно и не вспоминать !!! Всем Добра !!!
Я думаю ничего от этого не поменяться.
От перестановки мест слагаемых , сумма не меняется.
Пока вот такие мешки будут делать имитацию на поле игру в футбол ⚽️, в России про качественный футбол можно и не вспоминать !!! Всем Добра !!!
Побольше "остренького" и пикантненького, а то от тупости бесхребетности в ЕК уже подташнивает и воротит...
Побольше "остренького" и пикантненького, а то от тупости бесхребетности в ЕК уже подташнивает и воротит...