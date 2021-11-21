ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» предлагает изменить регламент РПЛ. С ним уже согласился «Спартак»

вчера, 20:16

Представители «Зенита» направили в РПЛ официальное письмо, в котором предлагается внести поправки в регламент РФС по разрешению споров. Изменения «получили предварительную поддержку юристов „Спартака“, „Динамо“ и ЦСКА».

Завтра этот вопрос будет рассмотрен всеми клубами лиги.

Питерский клуб предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом. Сейчас запрет начинает действовать сразу после вынесения решения палатой по разрешению споров. Снять его можно только выплатой задолженности. Даже при подаче апелляции в CAS начало действия запрета не откладывается.

«Зенит» вносит в регламент поправки, которые откладывают действие запрета до окончательного решения всех инстанций. В таком случае клуб сможет не выплачивать задержанную сумму, пока не закончится разбирательство по апелляции. Она может растянуться на несколько месяцев, благодаря чему клуб выиграет время и сможет заявлять новых футболистов.

Все новости
СлухиРПЛ предлагает вернуться к рассмотрению лимита по схеме «10+15»
Вчера, 18:40 Комментарии28
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID
16 ноября Комментарии5
Матыцин: «Законопроект о Fan ID может быть принят до конца года»
12 ноября Комментарии8
Ловрен — о календаре РПЛ: «Лучше играть круглый год, как в Англии»
29 октября Комментарии19
СлухиПраво делать 5 замен станет постоянным
27 октября Комментарии32
Венгер предложил организовывать пресс-конференции для судей после матчей
18 октября Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 08:42
Это о каких же бедствующих он заботится? О тех, о которых он разорил своими ценами на газ и нефть? Может еще скажешь, что все олигархи - это честные и порядочные люди, а свое состояние нажили исключительно в силу своих талантов, способностей и честным путем?
kust07
kust07 ответ Sergey Ozerov (раскрыть)
сегодня в 08:06
Называется кому я должен- я всем прощаю. Теперь не обязательно рассчитываться с игроком.Пусть разбирается,доказывает... Бардак одним словом
bashnat013
bashnat013
сегодня в 07:39
А чё предложение не внести что компании которые присосались к государственным ресурсам не имеют права быть спонсором одного клуба более двух лет
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:32
Типа, Промеса не посадят?)
YVG
YVG ответ Sergey Ozerov (раскрыть)
вчера в 23:51
А если спартак поддерживает это, то он заботится о Химках, Арсенале и Ахмате.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:14
Каким же образом это взаимосвязано?
pomor45
pomor45 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 22:39
Для чиновников всех уровней, а игроки будут в глубокой ....
Sergey Ozerov
Sergey Ozerov ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:31
Если Зенит вносит такое предложение,имея,практически,огромные финансовые возможности,то делает это не для себя.а для Сочи или своих фарм-клубов-Нижний и Оренбург...Но,надо заметить,предложение вполне справедливое,только с одной стороны,вторая,футболисты,очевидно,теряют в своих правах и будут страдать.
pomor45
pomor45
вчера в 22:29, ред.
Говорят ищите кому выгодно. Эта инициатива выгодна прежде всего тем у кого она уже есть и тем у кого она назревает. Но она выгодна и самому чиновничеству РФС, т.к. снимает головную боль решения проблем с невыплатами. Разбираться-то будут клубы и суды, а чиновникам РФС остаётся только демократично наблюдать со стороны. Дюков попросил - Миллер любезно согласился, вроде как самый кому эти проблемы по боку, но радеет за совершенствование регламента. Московские, особенно Гинер с его назревающими проблемами, поддержали, а те, у кого такие проблемы уже есть, будут только рады. Так что, у чиновников всех уровней всё тип-топ, а в ж только игроки.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:26
Ну по логике вещей правильное предложение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:21
Так оно и будет. Футболисты правды не добьются после этой рутиной бюрократии).
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:03
У меня такое же подозрение. Только этого допускать категорически нельзя. Игроков будут просто гнобить: заманивать завышенными контрактами, не платить и изводить судебными тяжбами. Контрмерой со стороны игрока может стать пункт в контракте о безусловных выплатах в установленные сроки. Все изменения только по обоюдному согласию. В противном случае контракт не должен состоятся, если, конечно, игрок не хочет одеть хомут добровольно.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:00
Читай до конца, там еще цска и динамо есть.
pomor45
pomor45 ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 21:55
Заботиться о проблемах бедствующих - гнилая сущность? Тогда так можно сказать о любой благотворительности. Я подозреваю, что это что-то вроде помощи зала в известной игре тому, у кого этой проблемы нет, но она назревает - из этой троицы поддерживающих - скорее всего у ЦСКА.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:54
Возможно за всем этим торчит нос Гинера?). Он любитель менять регламенты). Был).
А чё? Главбух же. Попросил по товарищески, типа давайте так и так, только меня не упоминайте. Помогите, спасите ).
Kosmos58
Kosmos58 ответ Alexander Chernetsov (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:51
А что значит 56? Обьясните ...
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
вчера в 21:42
Похоже у Зенитушки дебет с кредитом не сходится... Вот и становится ясным появление на горизонте Сочи... Старое предприятие закроем, а новое будет и в дальнейшем служить для растраты Газпромовских вливаний. Наверняка Зенит в закладках бухгалтеров УЕФА. Что не подконтрольно российской налоговой, то от евроналоговиков не ускользнёт.
pele1981
pele1981 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:41
Да нет, просто показал свою гнилую сущность!))))
pele1981
pele1981 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 21:40
Так бюджет же рассейский не резиновый - на всех уже не хватает!
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
вчера в 21:33
Почему врёте в заголовке?
Представители «Зенита» направили в РПЛ официальное письмо, в котором предлагается внести поправки в регламент РФС по разрешению споров. Изменения «получили предварительную поддержку юристов „Спартака“, „Динамо“ и ЦСКА».
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 21:32
Читай полностью, умник «Представители «Зенита» направили в РПЛ официальное письмо, в котором предлагается внести поправки в регламент РФС по разрешению споров. Изменения «получили предварительную поддержку юристов „Спартака“, „Динамо“ и ЦСКА».
морозз
морозз
вчера в 21:32
Миллер опять придумывает свои фишки, даже Спартак привлёк к своим фантазиям!
4RT
4RT
вчера в 21:32
Чего деньги заканчиваются,хитро63е 😁
pomor45
pomor45
вчера в 21:28
Зениту-то это зачем? Никогда не было такой проблемы и не будет. Пошёл навстречу пожеланиям бедствующих, что ли?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:23
Рифмоплетство одно.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 21:21


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:59, ред.
Вообше не совсем все это соотносилось с нормальной судебной практикой. Обеспечительная мера в виде запрета тратить бабки на новых игроков включается автоматически, хотя решение еще не вступило в законную силу.
Это ИМХО незаконно и неправильно.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:55, ред.
Всё было и есть: "ясно", чётко, "прозрачно", и никакой возможности для манипуляций....
И вполне здраво и логично....
Если перед игроком задолженность, то какая может быть регистрация новых игроков.... У клуба финансовая проблема, нет возможности выплаты задолженности, тогда за какие финансы вы будете покупать новых игроков, если вы покупаете игроков, то тогда вы не хотите выплачивать задолженность, хотя имеете такую возможность...

По новой поправке, которую предлагают.....
У клуба задолженность, которую не хотят выплачивать, но имеют возможность, чтобы выплатить..... Пока всё это пройдёт по всех инстанциях, как предлагает "Зенит" в поправке, клуб решит все вопросы с регистрацией новых игроков, в необходимом количестве... А игрок, которому не выплатили задолженность, пусть ожидает.....

Что самое интересное в данном случае, что инициатором данной поправки - "Зенит", у которого нет проблем с финансами, и не предвидится....
Инициатор - клуб, у которого нет проблем с финансами, а не клуб, у которого есть финансовые проблемы или могут возникнуть...

Если бы такую поправку внесли клубы, у которых проблемы с финансами сейчас или в перспективе, то было бы понятно, здраво, логично!

Но если это поправки вносит "Зенит", то хочется задать вполне логичный и здравый вопрос для чего, с какой целью....???!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:46
Голосуют те кто касячит
Futurista
Futurista ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Трейдеры на биржах напряглись)...не пора ли сливать акции одной известной голубой фишки...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100