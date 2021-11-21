«Зенит» предлагает изменить регламент РПЛ. С ним уже согласился «Спартак»

Представители «Зенита» направили в РПЛ официальное письмо, в котором предлагается внести поправки в регламент РФС по разрешению споров. Изменения «получили предварительную поддержку юристов „Спартака“, „Динамо“ и ЦСКА».
Завтра этот вопрос будет рассмотрен всеми клубами лиги.
Питерский клуб предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом. Сейчас запрет начинает действовать сразу после вынесения решения палатой по разрешению споров. Снять его можно только выплатой задолженности. Даже при подаче апелляции в CAS начало действия запрета не откладывается.
«Зенит» вносит в регламент поправки, которые откладывают действие запрета до окончательного решения всех инстанций. В таком случае клуб сможет не выплачивать задержанную сумму, пока не закончится разбирательство по апелляции. Она может растянуться на несколько месяцев, благодаря чему клуб выиграет время и сможет заявлять новых футболистов.
И вполне здраво и логично....
Если перед игроком задолженность, то какая может быть регистрация новых игроков.... У клуба финансовая проблема, нет возможности выплаты задолженности, тогда за какие финансы вы будете покупать новых игроков, если вы покупаете игроков, то тогда вы не хотите выплачивать задолженность, хотя имеете такую возможность...
По новой поправке, которую предлагают.....
У клуба задолженность, которую не хотят выплачивать, но имеют возможность, чтобы выплатить..... Пока всё это пройдёт по всех инстанциях, как предлагает "Зенит" в поправке, клуб решит все вопросы с регистрацией новых игроков, в необходимом количестве... А игрок, которому не выплатили задолженность, пусть ожидает.....
Что самое интересное в данном случае, что инициатором данной поправки - "Зенит", у которого нет проблем с финансами, и не предвидится....
Инициатор - клуб, у которого нет проблем с финансами, а не клуб, у которого есть финансовые проблемы или могут возникнуть...
Если бы такую поправку внесли клубы, у которых проблемы с финансами сейчас или в перспективе, то было бы понятно, здраво, логично!
Но если это поправки вносит "Зенит", то хочется задать вполне логичный и здравый вопрос для чего, с какой целью....???!!!
И вполне здраво и логично....
Если перед игроком задолженность, то какая может быть регистрация новых игроков.... У клуба финансовая проблема, нет возможности выплаты задолженности, тогда за какие финансы вы будете покупать новых игроков, если вы покупаете игроков, то тогда вы не хотите выплачивать задолженность, хотя имеете такую возможность...
По новой поправке, которую предлагают.....
У клуба задолженность, которую не хотят выплачивать, но имеют возможность, чтобы выплатить..... Пока всё это пройдёт по всех инстанциях, как предлагает "Зенит" в поправке, клуб решит все вопросы с регистрацией новых игроков, в необходимом количестве... А игрок, которому не выплатили задолженность, пусть ожидает.....
Что самое интересное в данном случае, что инициатором данной поправки - "Зенит", у которого нет проблем с финансами, и не предвидится....
Инициатор - клуб, у которого нет проблем с финансами, а не клуб, у которого есть финансовые проблемы или могут возникнуть...
Если бы такую поправку внесли клубы, у которых проблемы с финансами сейчас или в перспективе, то было бы понятно, здраво, логично!
Но если это поправки вносит "Зенит", то хочется задать вполне логичный и здравый вопрос для чего, с какой целью....???!!!