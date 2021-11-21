«Зенит» предлагает изменить регламент РПЛ. С ним уже согласился «Спартак»

Представители «Зенита» направили в РПЛ официальное письмо, в котором предлагается внести поправки в регламент РФС по разрешению споров. Изменения «получили предварительную поддержку юристов „Спартака“, „Динамо“ и ЦСКА ».

Завтра этот вопрос будет рассмотрен всеми клубами лиги.

Питерский клуб предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом. Сейчас запрет начинает действовать сразу после вынесения решения палатой по разрешению споров. Снять его можно только выплатой задолженности. Даже при подаче апелляции в CAS начало действия запрета не откладывается.

«Зенит» вносит в регламент поправки, которые откладывают действие запрета до окончательного решения всех инстанций. В таком случае клуб сможет не выплачивать задержанную сумму, пока не закончится разбирательство по апелляции. Она может растянуться на несколько месяцев, благодаря чему клуб выиграет время и сможет заявлять новых футболистов.