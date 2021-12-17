«Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном

Пресс-служба «Интера» объявила о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Скорее всего, Эриксен продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе», с которым он тренируется с начала декабря.
🖤💙 | CHRIS— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 17, 2021
PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !
I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo
В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.
В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.
Здоровье конечно же важнее всего, но хочется верить, что мы все еще будем слышать эту фамилию
Здоровье конечно же важнее всего, но хочется верить, что мы все еще будем слышать эту фамилию