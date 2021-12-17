ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном

вчера, 17:24

Пресс-служба «Интера» объявила о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Скорее всего, Эриксен продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе», с которым он тренируется с начала декабря.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:13
куда ему играть-то?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:46
Пора ему завязывать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 19:10
Он там бастовал год, не хотел быть королем)
David Young
David Young
вчера в 18:59
Здоровья Кристиану. Жаль что так, но это уже немало, плюс тут особо ничего не поделать было в плане карьеры в Интернационале после случившегося в том матче. Главное для него, уверен, здоровье и благополучие его родных и близких, которое в том числе зависит от того какой будет его жизнь, надеюсь что долгой и счастливой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:55
Сердечко шалит,пора уходить из спорта!
Bensurr
Bensurr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:46
Его ошибка уход из Тоттенхема где он был королём
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:41
По факту он завязал с большим футболом лет в 27, но, конечно, печально, что так случилось. Небось последствия короны...
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:38
Жаль конечно, что из-за болезни пришлось завязать с большим футболом в 30 лет. Да он еще погоняет мяч в клубе который дал ему дорогу в большой футбол, клуб детства - Оденсе, но это совсем другой масштаб.....
Здоровье конечно же важнее всего, но хочется верить, что мы все еще будем слышать эту фамилию
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:27
Завязывать надо с футболом. Уже в любом случае заработал на безбедную старость.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:17
Инвалид мало кому нужен.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:05
Здоровье важнее на родине будет легче.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:55
Самое главное здоровье.
протон
протон
вчера в 17:53
Жаль. Скорее всего продолжит как Агуэро или куда-нибудь доигрывать на сезон-два
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:46
Ещё у себя подбегает
beefs
beefs
вчера в 17:36
этого и следовало ожидать...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:33
В Италии запрещено играть с дефибрилятором а в Дании можно. Эриксен продолжит карьеру у себя на родине раз еще в футбол не наигрался. Здоровья и удачи ему!
Rattlehead
Rattlehead ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 17:33
Блинд играет и ничего.
1bear
1bear
вчера в 17:30
Пора завязывать-здоровье дороже
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