«Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном

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вчера, 17:24

Пресс-служба «Интера» объявила о расторжении контракта с полузащитником .

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Скорее всего, Эриксен продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе», с которым он тренируется с начала декабря.

🖤💙 | CHRIS



PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !



I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 17, 2021

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.