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«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем при определённых условиях

вчера, 09:09

«Интер» готов продлить контракт с вратарем Самиром Хандановичем при определенных условиях.

В настоящее время 37-летний словенский голкипер зарабатывает 3,5 млн евро в год. По окончании сезона «Интер» подпишет бесплатно Андре Онану из «Аякса», который с большой долей вероятности станет основным голкипером «Интера».

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что «Интер» готов сохранить Хандановича в качестве дублера 25-летнего камерунца, если Самир согласится на снижение зарплаты до 1,5–2 млн евро в год.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 10:16
В его годы совсем неплохо получает.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 09:20
Нельзя так с легендой "нерадзурри". Хотя годы идут кто знает.
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