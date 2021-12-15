ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» и Максименко продлили контракт до 2025 года

вчера, 14:57

Голкипер «Спартака» Александр Максименко продолжит выступать за красно-белых.

Журналист Максим Алланазаров сообщает, что московский клуб продлил контракт с 23-летним вратарем до 2025 года.

Предыдущее соглашение было рассчитано до 2023 года.

С конца октября Максименко потерял место в стартовом составе «Спартака» из-за ряда ошибок.

Все новости
Официально«Динамо» объявило о продлении контракта со Шварцем
Вчера, 16:31 ВидеоКомментарии22
СлухиРоманьоли близок к продлению контракта с «Миланом»
Вчера, 13:59 Комментарии2
Слухи«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем при определённых условиях
Вчера, 09:09 Комментарии2
Шварц объявил о продлении контракта с «Динамо»
Вчера, 00:06 Комментарии25
ОфициальноБувач продлил контракт с «Динамо»
14 декабря ФотоКомментарии16
СлухиРюдигер и «Челси» по-прежнему далеки от соглашения по новому контракту
13 декабря Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 22:37
Хотел посчитать сколько вратарей выходило на поле в 21 веке в составах трёх самых титулованных клубов России:
Зените, Спартаке и ЦСКА
Пля, честно у меня не хватило пальцев на руках и ногах , когда считал Спартак, я заканался и сбился со счета на третьем десятке
Сп62
Сп62 ответ suiw (раскрыть)
вчера в 22:19
Не в бровь, а в глаз. Все видят, что на столе. А что под столом и вокруг?
Константин Белых
Константин Белых ответ Верг (раскрыть)
вчера в 20:41
Я вообще не понимаю смысла если у него контракт до 23 года какого хрена продлевать на 5 лет? Пусть сидит на иголках старается чтоб в 23 предложили. Это мотивирует и не дает расслабится. Мало ли чего произойдет? Продлевать надо когда полгода остается никак не раньше -и то нужно постоянно угрожать что найдете конкурента и ты у нас не неприкасаемый. Селекция постоянно должна напрягать их лишением теплого местечка. Ибо Только Зенит Спартак и Локо могут столько платить. Другие такие бабки и половины платить не будут а в Европе они нахрен не нужны. Максименко продлить-а вот Айртона на трансфер.. Супер стратегия!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Амбициозный Федун выгнал Руи , а с Максименко продлил контракт !?! Не складушки какие-то .
1bear
1bear
вчера в 18:25
удобно устроился парень - играть в основе на кубок,а так на лавке за хорошую зарплату - браво!
suiw
suiw
вчера в 18:20, ред.
За Спартак ни разу не болею, но Максименко- хороший кипер. Спады у всех бывают. Помню,Дасаев в молодости косячил больше
suiw
suiw
вчера в 18:18
Изменчива любовь толпы. Полгода назад всего мясная диаспора была в восторге от игры Максименко. Сейчас же после ряда ошибок ( а ошибаются все, в т.ч. и Селихов) он стал изгоем
Strashniy
Strashniy
вчера в 18:12
Максименко нужно действовать по программе Кокорина, бабки есть немалые, зачем играть.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:09
Странно что контракт продлили
Gorasul
Gorasul
вчера в 17:32
А с Рассказовым, Ломовицким ещё. Всем троим зп не меньше 3 млн. евро!
санек002
санек002 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:22
такое руководство конечно продлит !тут половину надо освобождать из спартака,а с ними контракты заключают
Верг
Верг
вчера в 17:11, ред.
Что с идиотов взять, максименко списан, а сейчас у него камбекнуть желания не возникнет, контракт продлен, даже какой нибудь песьяков на подстраховку зашел бы надежнее или вратарь дубля
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:32
А с Рассказовым продлили?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:11
Селихов не вечен, да травмы могут случиться, так что Максименко еще ой как сгодится.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:09, ред.
Кутепов номер √2....
LOpp
LOpp
вчера в 16:01
контракт на еще на 3,5 года, слишком жирно, Максименко знает, что еще 3,5 года будет получать стабильную зарплату. Зачем ему после этого расти и развиваться, если жизнь итак удалась?
неправильно поступает руководству, максимум на год надо заключать контракты, чтобы паспортисты не расслаблялись.
протон
протон
вчера в 15:39
Вот будет смешно если Селихова не продлят
Хотя это же Федун
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 15:35
Максименко и Селихову надо предлагать контракты по схеме "7+7"
МапС
МапС
вчера в 15:29
Будет ждать в очереди. Там и СвинОв на подходе. Сане либо в аренду надо, либо в Спартак-2.
YVG
YVG
вчера в 15:27
Хоть и курьезноголовый, зато свой.
Mangur
Mangur
вчера в 15:24
Удачи в дальнейшей Карьере
4RT
4RT
вчера в 15:23
Пусть немного подростёт
Главный судья
Главный судья
вчера в 15:23
Осталось продать Селихова и смело в ФНЛ)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:19
Теперь он глухой запасной вратарь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:13
значит так тому и быть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:11
Ахах) вынуждают злиться болелам спартака.
fm9c6n6tx8rb
fm9c6n6tx8rb
вчера в 15:11
Чисто морально поддержать парня, респект
Серж 129
Серж 129
вчера в 15:02
в качестве 3ого вратаря сойдет не больше
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:01
Рукотву виднее.Нужен и подписали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100