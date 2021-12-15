«Спартак» и Максименко продлили контракт до 2025 года

Голкипер «Спартака» Александр Максименко продолжит выступать за красно-белых.
Журналист Максим Алланазаров сообщает, что московский клуб продлил контракт с 23-летним вратарем до 2025 года.
Предыдущее соглашение было рассчитано до 2023 года.
С конца октября Максименко потерял место в стартовом составе «Спартака» из-за ряда ошибок.
Зените, Спартаке и ЦСКА
Пля, честно у меня не хватило пальцев на руках и ногах , когда считал Спартак, я заканался и сбился со счета на третьем десятке
Зените, Спартаке и ЦСКА
Пля, честно у меня не хватило пальцев на руках и ногах , когда считал Спартак, я заканался и сбился со счета на третьем десятке
неправильно поступает руководству, максимум на год надо заключать контракты, чтобы паспортисты не расслаблялись.
неправильно поступает руководству, максимум на год надо заключать контракты, чтобы паспортисты не расслаблялись.
Хотя это же Федун
Хотя это же Федун