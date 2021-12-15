«Спартак» и Максименко продлили контракт до 2025 года

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вчера, 14:57

Голкипер «Спартака» продолжит выступать за красно-белых.

Журналист Максим Алланазаров сообщает, что московский клуб продлил контракт с 23-летним вратарем до 2025 года.

Предыдущее соглашение было рассчитано до 2023 года.

С конца октября Максименко потерял место в стартовом составе «Спартака» из-за ряда ошибок.