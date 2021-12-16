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Орещук: «Не удивлён, что „Динамо“ продлило контракт со Шварцем»

вчера, 08:18

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал продление контракта московского клуба с главным тренером команды Сандро Шварцем.

Шварц всем всё доказал. Мне игра команды нравится. В коллективе его очень уважают, ценят и любят, поэтому я не удивлён, что с ним продлили контракт. В игре и становлении команды заслуга Шварца очень большая.

Он сейчас работает на пять с плюсом. Тренер принял команду в не очень хорошем состоянии, не было рисунка и игры. Сейчас есть и игра, и рисунок, и хорошая интенсивность. На «Динамо» очень приятно смотреть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:25
Всё правильно делаете, молодцы.
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 12:32
И никто не удивлён, что в свое время Динамо не продлило контракт с тобой.
ОПС
ОПС
вчера в 10:00
Все правильно.
За адекватность
За адекватность
вчера в 09:49, ред.
Да что же такое-то? Кому он что доказал? Имея полноценный сбор зимой занял 7-е место в чемпионате, когда к примеру "Локо" Николича после такого же сбора условно клепал победы, как из пулемета? Где была игра и рисунок в матче с "Зенитом" в гостях и в первом тайме дома, пока не выбыли Малколм с Венделом? После зимнего перерыва условно серия из 5 поражений и Вы наперегонки начнете переобуваться и кричать, что всегда говорили, что он физрук? Цыплят по осени считают, в данном случае по весне. Желательно еще в ЕК проверить собственную крутость. При всем при этом, на мой сугубо субъективный взгляд решение правильное. Шварц пытается привить игрокам современный футбол. Читал на сайте мнения, что кроме прессинга ничего не могут, ну тогда нужно наших спецов, быстро научат автобусу и хождению пешком по полю. Согласен, что атакующая игра пока не поставлена, но с учетом возраста исполнителей и я надеюсь желания Шварца и его подопечных это дело наладится. И мы увидим команду, которая благодаря игре будет вперед ногами выносить клубы уровня "Локомотиви" из славного города Тбилиси, а не позориться на футбольном поле. Слегка сумбурно написал, но как-то так на мое как обычно личное мнение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:32
Нормальный тренер им достался
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:27
Помоему никто не удивился.
ДСА
ДСА
вчера в 08:47
Результаты говорят в пользу тренера.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:39
Со Шварцем Динамо сделало большой шаг вперёд.
YVG
YVG
вчера в 08:35
Странно было бы, если не продлили.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:30
"Динамо" прогрессирует, менять тренера нет никакой мотивации.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 08:29
Рад за Динамо. Могут стать чемпионами
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 08:29
Рад за Диеамо
beefs
beefs
вчера в 08:25
и даже нас не удивили...
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