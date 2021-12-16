Орещук: «Не удивлён, что „Динамо“ продлило контракт со Шварцем»

Бывший спортивный директор «Динамо» прокомментировал продление контракта московского клуба с главным тренером команды .

Шварц всем всё доказал. Мне игра команды нравится. В коллективе его очень уважают, ценят и любят, поэтому я не удивлён, что с ним продлили контракт. В игре и становлении команды заслуга Шварца очень большая.

Он сейчас работает на пять с плюсом. Тренер принял команду в не очень хорошем состоянии, не было рисунка и игры. Сейчас есть и игра, и рисунок, и хорошая интенсивность. На «Динамо» очень приятно смотреть.