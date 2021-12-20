Венгер — о ЧМ каждые 2 года: «Все в плюсе, так как пирог станет больше».

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер отреагировал на слухи о том, что ЧМ могут начать проводить каждые 2 года.
Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики и все будут только в плюсе, так как пирог станет больше. Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц.
Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Во первых то как меняется человек который совсем ещё недавно был сам тренером и как координально меняется взгляд на эту проблему, уже будучи став чиновником ФИФА.
Если действительно примут такое решение о проведении чемпионата мира каждые два года, то естественно на игроков ложиться большая физическая нагрузка, внутренний чемпионат, кубкок страны , европейские кубки , отборочные игры Европы и Мира , лига наций и т.д . И как правило все игроки которые попадают в сборные своих стран , являются игроками которые борятся за чемпионство в своих чемпионатах, а это значит именно на них ложиться вся нагрузка. Отсюда вывод, что не все смогут выдержать такие нагрузки, а значит травматизма в футболе будет ещё больше, а это значит мы потеряем сам Праздник , будь он чемпионат Мира, Европы или лиги чемпионов и т.д. , если в нём не смогут принять участие звёздные игроки, ради чего мы и любим этот вид спорта , противостояние Реала и Барсы с Месси и Роналдо, как это было совсем не так давно. А сколько ещё может потерять футбол перспективной молодёжи которые тоже будут находиться в таком же бешеном ритме этих нагрузок .
А кто-то из чиновников просто считает только прибыли и думает о том кто больше предложит из мировых компаний на право телетрансляций и т.д и т.п.
Футбол перестал быть частью большого спорта , он как и бокс выволился в отдельную категорию мировых Шоу . И это уже факт, никто уже не думает о здоровье спортсменов, таковы правила игры , деньги 💰 💰 💰 и Шоу !!!
Как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Во первых то как меняется человек который совсем ещё недавно был сам тренером и как координально меняется взгляд на эту проблему, уже будучи став чиновником ФИФА.
Если действительно примут такое решение о проведении чемпионата мира каждые два года, то естественно на игроков ложиться большая физическая нагрузка, внутренний чемпионат, кубкок страны , европейские кубки , отборочные игры Европы и Мира , лига наций и т.д . И как правило все игроки которые попадают в сборные своих стран , являются игроками которые борятся за чемпионство в своих чемпионатах, а это значит именно на них ложиться вся нагрузка. Отсюда вывод, что не все смогут выдержать такие нагрузки, а значит травматизма в футболе будет ещё больше, а это значит мы потеряем сам Праздник , будь он чемпионат Мира, Европы или лиги чемпионов и т.д. , если в нём не смогут принять участие звёздные игроки, ради чего мы и любим этот вид спорта , противостояние Реала и Барсы с Месси и Роналдо, как это было совсем не так давно. А сколько ещё может потерять футбол перспективной молодёжи которые тоже будут находиться в таком же бешеном ритме этих нагрузок .
А кто-то из чиновников просто считает только прибыли и думает о том кто больше предложит из мировых компаний на право телетрансляций и т.д и т.п.
Футбол перестал быть частью большого спорта , он как и бокс выволился в отдельную категорию мировых Шоу . И это уже факт, никто уже не думает о здоровье спортсменов, таковы правила игры , деньги 💰 💰 💰 и Шоу !!!
Как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!