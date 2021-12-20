Венгер — о ЧМ каждые 2 года: «Все в плюсе, так как пирог станет больше».

Глава отдела глобального развития ФИФА отреагировал на слухи о том, что ЧМ могут начать проводить каждые 2 года.

Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики и все будут только в плюсе, так как пирог станет больше. Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц.