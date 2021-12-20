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Венгер — о ЧМ каждые 2 года: «Все в плюсе, так как пирог станет больше»

вчера, 23:59

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер отреагировал на слухи о том, что ЧМ могут начать проводить каждые 2 года.

Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики и все будут только в плюсе, так как пирог станет больше. Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц.

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Венгер Арсен
Источник: tass.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:55
Я конечно с уважением отношусь к Венгеру, но это предложение полный бред!
Мало того, что пюданное соревнование потеряет свой пристиж и ценность, так еще и может погубить игроков, которые и так играют по 50-60 матчей за сезон. Вон как участились в последнее время сердечные приступы у игроков.....
А для чиновниеов из ФИФА деньги важнее всего....
w6a84tpb5mqs
w6a84tpb5mqs
сегодня в 07:50
Это уже какая-то шаурма, а не пирог будет
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:02
От Венгера вряд ли кто ожидал подобного маразма! Видимо, долгие годы напряженной и нервной тренерской деятельности, дают о себе знать. Поплыл старик, тронулся умом, почувствовав запах приближающихся огромных денег, этого "большого пирога", от которого можно урвать жирный кусок, при этом почти ничего не делая! Будучи тренером, он никогда бы не заработал столько , особо не напрягаясь, не вкалывая почти круглые сутки без выходных, проводя тренировки и другие тренерские занятия. Жаль, что деньги так изменили уважаемого в футбольном мире человека.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:44
Такую консервативную контору как ФИФА и то бабки соблазняют
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:30
Деньги деньгами, но ломать привычный порядок вещей, если не брать в расчет некоторых и так зажравшихся индивидов, кажется не очень хорошей идеей.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:35
Ещё один глобалист, на этот раз Арсен.
Нельзя каждые 2 года проводить ЧМ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:32
Венгер — о ЧМ каждые 2 года: «Все в плюсе, так как пирог станет больше».
Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Во первых то как меняется человек который совсем ещё недавно был сам тренером и как координально меняется взгляд на эту проблему, уже будучи став чиновником ФИФА.
Если действительно примут такое решение о проведении чемпионата мира каждые два года, то естественно на игроков ложиться большая физическая нагрузка, внутренний чемпионат, кубкок страны , европейские кубки , отборочные игры Европы и Мира , лига наций и т.д . И как правило все игроки которые попадают в сборные своих стран , являются игроками которые борятся за чемпионство в своих чемпионатах, а это значит именно на них ложиться вся нагрузка. Отсюда вывод, что не все смогут выдержать такие нагрузки, а значит травматизма в футболе будет ещё больше, а это значит мы потеряем сам Праздник , будь он чемпионат Мира, Европы или лиги чемпионов и т.д. , если в нём не смогут принять участие звёздные игроки, ради чего мы и любим этот вид спорта , противостояние Реала и Барсы с Месси и Роналдо, как это было совсем не так давно. А сколько ещё может потерять футбол перспективной молодёжи которые тоже будут находиться в таком же бешеном ритме этих нагрузок .
А кто-то из чиновников просто считает только прибыли и думает о том кто больше предложит из мировых компаний на право телетрансляций и т.д и т.п.
Футбол перестал быть частью большого спорта , он как и бокс выволился в отдельную категорию мировых Шоу . И это уже факт, никто уже не думает о здоровье спортсменов, таковы правила игры , деньги 💰 💰 💰 и Шоу !!!
Как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
sash71
sash71
сегодня в 00:30
ФИФА начала процесс вбросов. Я бы посмотрел на Арсена, будучи тренером Арсенала, как бы он отреагировал на эту информацию. Уверен он её первым разнес в пух и прах. Как по мне ФИФА объявляет войну УЕФА. Удивляюсь насколько они стали далеки от футбола….истинного футбола !
протон
протон
сегодня в 00:08
Он сам себя уговаривает чтоли?)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:03
Ну нет.
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Кому лучше кому хуже?
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