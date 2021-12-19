Зинченко: «Моя мечта – сыграть на „Донбасс Арене“»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о своих любимых стадионах.

Моя мечта – сыграть на «Донбасс Арене», ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, «Альянц Арена» – у меня там дебют был. «Олимпийский» – просто такая особая атмосфера.

«Арена Львов» – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было на отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление – туда привезти сборную мира, и мы бы их обыграли.

У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально. Мне посчастливилось побывать там, уже после аренды, когда ПСВ становился чемпионом. Ну, там атмосфера просто футбольная. Футбол царит.

Ну и пятый стадион – это «Энфилд». Там играть при такой атмосфере – прям мурашки по коже.