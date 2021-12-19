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Зинченко: «Моя мечта – сыграть на „Донбасс Арене“»

вчера, 23:13

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих любимых стадионах.

Моя мечта – сыграть на «Донбасс Арене», ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, «Альянц Арена» – у меня там дебют был. «Олимпийский» – просто такая особая атмосфера.

«Арена Львов» – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было на отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление – туда привезти сборную мира, и мы бы их обыграли.

У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально. Мне посчастливилось побывать там, уже после аренды, когда ПСВ становился чемпионом. Ну, там атмосфера просто футбольная. Футбол царит.

Ну и пятый стадион – это «Энфилд». Там играть при такой атмосфере – прям мурашки по коже.

Не так давно сообщалось об интересе к Зинченко со стороны клуба АПЛ.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:44
Эта мечта нескоро сбудется а может быть и никогда.
kust07
kust07
сегодня в 09:10
Размечталась Зина перед новым годом)) может и сбудется)
112910415
112910415
сегодня в 09:08
сбудется мечта, но жить надо долго ...
5zkwq6zfpb6r
5zkwq6zfpb6r
сегодня в 08:17
Вообще по-барабану....
zgmz22kft6h7
zgmz22kft6h7
сегодня в 07:03
Не особо в это верится
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:37
Сдается, что мечта неосуществимая.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:21
Пока стадион заброшен.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:21
Если стадион забит, это хорошо. А не так как сейчас.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:07
Мечты сбываются, когда сильно хочется играть. Удачи
протон
протон
сегодня в 03:39
в чем проблема? Делаешь пропуск, едешь в молодую республику и играешь
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39
Наврядли это будет возможно.
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Пусть все сбудется!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:41
мечтать не вредно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:38
Интересно как он себе представляет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:19
Возможно, осуществится...
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