Экс-одноклубник Ваноли: «Не замечал в Паоло ярких тренерских задатков»

Паоло Ваноли не проявлял ярких тренерских задатков, когда был футболистом, такое мнение высказал экс-одноклубник итальянца в «Парме» Диего Фузер.
В середине декабря «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост наставника команды. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на сезон.
Он был обычным парнем, каких немало. Нельзя было прочитать, что у него на уме, что он хотел сделать на поле.
Не замечал в Паоло ярких тренерских задатков, как это было в случае с Роберто Манчини. Ваноли заботился только о том, как играть, и у него это хорошо получалось.
После 18 туров «Спартак» набрал 23 балла и находится на 9-м месте в РПЛ.
Искал бы тренера - пригласил бы тренера....
Искал бы тренера - пригласил бы тренера....
Ему тянуть лямку тренерской доли, а на его фоне будут отсвечивать другие :))
Ему тянуть лямку тренерской доли, а на его фоне будут отсвечивать другие :))