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Экс-одноклубник Ваноли: «Не замечал в Паоло ярких тренерских задатков»

вчера, 17:43

Паоло Ваноли не проявлял ярких тренерских задатков, когда был футболистом, такое мнение высказал экс-одноклубник итальянца в «Парме» Диего Фузер.

В середине декабря «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост наставника команды. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на сезон.

Он был обычным парнем, каких немало. Нельзя было прочитать, что у него на уме, что он хотел сделать на поле.

Не замечал в Паоло ярких тренерских задатков, как это было в случае с Роберто Манчини. Ваноли заботился только о том, как играть, и у него это хорошо получалось.

После 18 туров «Спартак» набрал 23 балла и находится на 9-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:54
"Диего Фузер" в переводе и итальянского звучит как Александр Мостовой, Евгений Ловчев или, прастихостихоспади, Андрей Червиченко? А то стиль на кого-то похож, а узнать не могу.
galem72
galem72
сегодня в 11:05
Как можно видеть тренера в действующем игроке?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:49
А кто сказал что Федун ищет специалиста с "тренерскими задатками"..???
Искал бы тренера - пригласил бы тренера....
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:49
У него могут быть ассистенты грамотные.
протон
протон
вчера в 20:12
Что нужно знать о тренере? Что его уволят в течении года…
Futurista
Futurista
вчера в 19:51
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:25
Кто знает ,кто знает ! Может мы ей всем миром , в скором времени, памятник при жизни поставим на "Открывашке" .))))))
Сп62
Сп62
вчера в 18:58
"В тихом омуте черти водятся". Он себя ещё покажет.
particular
particular
вчера в 18:12, ред.
А на нынешней подработке от Паоло яркость и не требуется...
Ему тянуть лямку тренерской доли, а на его фоне будут отсвечивать другие :))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:00
Ахахах! Снова влипли спартачи.
Futurista
Futurista
вчера в 17:52
Кто нибудь замечал задатки тренера например у А.Березуцкого, когда он играл?)...правда и сейчас не очень заметно)...однако тренирует пока...
srsxdt683d96
srsxdt683d96
вчера в 17:50
Вот это-то и напрягает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:49
Это не страшно и не важно. В Спартаке под ласковой опекой Заремы раскроется не только тренерских талант Паоло, но и возможно еще кое что. Женские чары творят чудеса.
Futurista
Futurista
вчера в 17:48
Кто такой этот Фузер?)...не замечал...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:47
Поживём - увидим.
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