Экс-одноклубник Ваноли: «Не замечал в Паоло ярких тренерских задатков»

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вчера, 17:43

не проявлял ярких тренерских задатков, когда был футболистом, такое мнение высказал экс-одноклубник итальянца в «Парме» .

В середине декабря «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост наставника команды. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на сезон.

Он был обычным парнем, каких немало. Нельзя было прочитать, что у него на уме, что он хотел сделать на поле. Не замечал в Паоло ярких тренерских задатков, как это было в случае с Роберто Манчини. Ваноли заботился только о том, как играть, и у него это хорошо получалось.