Хави Гарсия: «Шансы в паре „Зенит“ — „Бетис“ равны»

Экс-футболист «Зенита» и «Бетиса» поделился мнением о предстоящей встрече своих бывших клубов в Лиге Европы.

«Зенит» и «Бетис» — это два клуба, выступлением за которые я наслаждался, и моя семья тоже была счастлива. «Зенит» сейчас держится в России на первом месте уже несколько сезонов, но тем сложнее каждый раз снова удержаться на вершине. Тем не менее Сергей Семак очень хорошо делает свою работу. «Бетис» же сейчас проживает один из лучших сезонов за много лет — все игроки очень уверены в себе, а это очень важно. Фаворит пары «Зенит» — «Бетис»? Уффф, не могу сказать. Оценю шансы 50 на 50.

Я очень обрадовался, увидев, что «Бетис» и «Зенит» сыграют друг с другом. Правда, я бы предпочёл увидеть финал с такой вывеской. У обеих команд хорошие составы, великолепные стадионы и прекрасные болельщики. Думаю, обе команды насладятся этими матчами.