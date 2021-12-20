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Хави Гарсия: «Шансы в паре „Зенит“ — „Бетис“ равны»

вчера, 12:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Экс-футболист «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсия поделился мнением о предстоящей встрече своих бывших клубов в Лиге Европы.

«Зенит» и «Бетис» — это два клуба, выступлением за которые я наслаждался, и моя семья тоже была счастлива. «Зенит» сейчас держится в России на первом месте уже несколько сезонов, но тем сложнее каждый раз снова удержаться на вершине. Тем не менее Сергей Семак очень хорошо делает свою работу. «Бетис» же сейчас проживает один из лучших сезонов за много лет — все игроки очень уверены в себе, а это очень важно. Фаворит пары «Зенит» — «Бетис»? Уффф, не могу сказать. Оценю шансы 50 на 50.

Я очень обрадовался, увидев, что «Бетис» и «Зенит» сыграют друг с другом. Правда, я бы предпочёл увидеть финал с такой вывеской. У обеих команд хорошие составы, великолепные стадионы и прекрасные болельщики. Думаю, обе команды насладятся этими матчами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:33
Не хватает конечно его порой. Если Барриос бульдог, то Хави был таким хоккейным тафгаем. Того глядишь колченогие соперники перестали бы ломать наших бразильцев.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:40
У Бетиса все же будет больше игровой практики.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:30
Может он прав.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:53
Если зимой Зенит не усилится - то у Бетиса шансы слегка ровней ...
Ибо они в феврале играют а не отдыхают как некоторые...да и ответочку проводят дома..
drug01
drug01
вчера в 12:53
Две игры это хорошо
Vave666
Vave666
вчера в 12:48
Бетис в этом сезоне очень хорош! Трансферы годные совершили.
У Зенита шансов почти нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:40
В феврале шансов у испанцев гораздо больше и Хави об этом знает точно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:37
Согласен с этим...
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