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Министр спорта РФ: «Fan ID не должен нарушать права человека»

вчера, 13:35

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID). 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков.

Я думаю, что здесь очень важен диалог и с болельщиками, и с организаторами спортивных соревнований. Любой законопроект не должен создавать сложности для людей.

Механизм Fan ID должен обеспечить комфорт для посещения болельщиками стадиона и безопасность. И, если есть какие-либо вопросы и поправки, они должны быть максимально быстро внесены до того, как закон начнет работать. Если вдруг что-то случится, мы примем меры, чтобы защитить права каждого человека.

Механизм Fan ID не должен нарушать права человека и ограничивать доступ на стадион, а с другой стороны должен обеспечить безопасность на стадионе. Это вопрос формирования культуры, которое должно идти с обеих сторон. Это меры, направленные на создание атмосферы комфорта, интереса и с учетом реалий.

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:14
сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет !
pomor45
pomor45
вчера в 19:04
Права человека ничего общего не имеют с правами радикальных фанатов. В наказании за содеянное хулиганом нет нарушения прав человека - есть права осужденного.
протон
протон
вчера в 17:26
У нас собственно говоря вся система во всех отраслях общественной жизни построена на нарушении прав человека. А правозащитные организации признаются иностранными агентами.
Fan ID не должен нарушать права человека. Меры направлены на создание атмосферы комфорта властей.
протон
протон
вчера в 17:25
О правах человека:
В 2009 году Басманный суд Москвы отстранил Олега Матыцина от должности президента РГУФКСМиТ, а марте 2012 года Измайловский суд столицы признал его виновным в превышении должностных полномочий при передаче федеральной земли, которой пользовался университет, в аренду Черкизовскому рынку. Следствие вменяло ущерб федеральному бюджету в размере 120 млн рублей.Суд освободил Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности
cska1948
cska1948
вчера в 17:07
Болтовня за которой ничего нет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:23
В этой стране всё может быть.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:45
У думы же других забот нет, все сделали ради народа любимого, только болелы остались бедные без опеки государства
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:10
"Права человека" тоже можно переписать как и "конституцию"
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:59
«Fan ID не должен нарушать права человека» ага так же как и QR код который вроде как добровольный но скоро без него будут штрафовать...знаем мы все про права человека в РФ
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:45
Полностью согласен.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:44
с введением этих паспортов вы уже нарушили права людей тоже самое и об ограничении посещения других мероприятий без ваших Q кодов
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