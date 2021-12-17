«Fan ID отнимает у людей время и желание ходить на футбол». Страсти вокруг «паспорта болельщика»....

1639756677

17 декабря 2021, 18:57

Теперь это закон.

Государственная Дума РФ в пятницу приняла закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных соревнований. Закон вступает в силу с 1-го июня 2022 года. Многие фанаты и болельщики уже заявили, что не собираются ходить на стадионы на таких условия, а «Соккер.ру» собрал мнения относительно нововведения.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы:

Fan ID не будет обязательным. Правительство выработает порядок и определит, какие стадионы и мероприятия потребуются к введению системы Fan ID. Может быть, это будут только международные соревнования. У нас такая система была чемпионате мира, мы под этот вопрос меняли нормы. Теперь вопросы будут к федерациям, профильному комитету и правительству. Захотят – сделают, не захотят – не сделают. Обязательности в законе нет, только возможность. В теории, Fan ID может и не распространяться на матчи РПЛ . Сейчас правительство проговорит с фанатским сообществом, может быть, скажут, что и не надо это на РПЛ . Я допускаю такое. Но для международных обязательств и соревнований Fan ID необходим. Конечно, все эти разговоры про «не обязательно» — всего лишь кокетство. Не для того протаскивали такой закон через Госдуму, чтобы потом позволить РПЛ отказаться. Fan ID нужен для усиления контроля, в первую очередь, за футбольными фанатами. Это цель, для достижения которой теперь есть законное средство. Или кто-то верит, что хотят обуздать буйных любителей шахмат и керлинга? Не оставляет сомнения реплика главного человека в российском футболе и чиновников, причастных к спорту и проведению спортивных соревнований в России.

Александр Дюков, президент РФС :

Что касается Fan ID, то я много про это говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам. Задача — создать доступную и комфортную среду болельщикам. Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков.

Алексей Сорокин, глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге:

Откровенно говоря, ничего страшного в введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество. Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион. Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Fan ID — инструмент, гарантирующий определенную безопасность на стадионе.

Александр Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Мы изначально подходили к проекту из принципа «не навреди». Понятно желание обеспечить безопасность и культуру боления, культуры взаимодействия организаторов, спортсменов и болельщиков. Надеюсь, что тот законопроект, который принят, максимально учел все пожелания профессионального сообщества и болельщиков. И не будет негативно воспринят. Все-таки спорт – это праздник. И нововведения должны проходить с учетом тех традиций, которые у нас есть. Но и болельщики должны уважать правила поведения на стадионе. Планируется, что определять список мероприятий, для посещения которых необходим Fan ID, будет Правительство РФ .

Согласно опросу «Соккер.ру», только 26% респондентов положительно относятся к идее введения Fan ID, 41% не поддерживает это решение, 33% ответили, что им «все равно».

Дмитрий Губерниев, телеведущий и комментатор:

Какая разница, как я отношусь к этому закону? Об этом надо было говорить раньше. Позитивно ли я отношусь к Fan Id или негативно? А что изменится? Ничего. Закон принят. Осталось его подписать президентом. Как мы можем повлиять на ситуацию? Никак. Как будет, так и будет. В футбольном сообществе есть люди, которые не стесняются выступать против введения системы персонализации болельщиков.

Григорий Иванов, президент «Урала»:

Скептически отношусь к этому нововведению. Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошего матча. Захотели его посетить, а на стадион их не пускают — надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Так мы и потеряем болельщиков. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол. Я против этого. Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен.

Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА :

Сталкивался с Fan ID. Это неудобно. Не дает любому нормальному человеку спонтанно пойти на стадион. Надо иметь этот Fan ID, заранее готовиться. Зная российскую действительность, у нас нет очереди на стадион. Не вижу в этом никакого смысла. Fan ID может отпугнуть еще больше болельщиков от футбола. Это нам не нужно.

Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива»:

Fan ID – это плохо. Футбол вообще для фанатов, честно говоря. Футболисты играют для своих болельщиков. Грустно, если число болельщиков на стадионах будет сокращаться. Я не могу сказать, что кому-то это выгодно, это желание большего контроля над болельщицкой массой. Хотят знать конкретно каждого, историю его жизни, его судьбу и иметь все данные о его поведении.

Василий Уткин, футбольный комментатор и журналист:

Самая большая и серьезная проблема Fan ID в том, что его введение делает невозможным спонтанный поход на футбол. У нас в городах пяти есть команды, на которые с удовольствием приехали бы посмотреть из других краев. Многие люди хотели бы когда-нибудь в жизни оказаться на «Спартаке», например. А если для этого придется оформлять специальный документ, да еще и на всю семью... Это же очень серьезная проблема.

Читатели «Соккер.ру»

Владимир_Спартак: Болельщик должен быть на трибунах. В метро, поездах, самолетах можно, а на футбол нельзя. Даже не смешно, а грустно.

Igo0rek: Поздравляю! Теперь на трубунах совсем пусто станет в РПЛ . Одна немногочисленная «кузьма» будет сидеть как в театре. Вектор развития футбола в России поражает конечно.

Рагнарёк: Такие меры можно вводить, только когда посещаемость матчей на приемлемом уровне. В РПЛ с этим беда, и фан-айди — это препон, который будет отсеивать случайных посетителей стадионов. Что ж, спасибо за очередной глупый закон!

lotsman: Удобство? Для меня удобство — это спокойно купить билет и поболеть за свою команду, насладиться футболом.

4RT: Это то же самое, что колодки надевать на шею. Чтобы шея не мерзла. Так, для удобства.

Roger Young: До свиданья, стадионы! Больше на это *овно ходить не собираюсь.

ШМЕЛЬ-258: Лично для меня эта бумажка неприемлема, поэтому на стадион я больше не пойду. На стадионе никогда не хулиганил.

112910415: На пустом стадионе спокойнее.

pomor45: Больше всех пострадают спекулянты билетами. Одно это уже хорошо.

LOpp:

Паспорт болельщиков

Ковидный паспорт

Паспорт посещения продуктового магазина

Паспорт выхода из дома для выноса мусора

Паспорт посещения туалета...

Кайзеркрюгер: Хорошее нововведение, правильное. Меньше хулиганья будет на трибунах.

морозз: Всё правильно, на футбол ходят семьями, которые хотят смотреть хорошую и динамичную игру, а не дышать дымом и слушать маты и пьяные визги!

Брулин: Это всё полумеры... Электронный браслет на ногу надо еще. Отошел от своего места на стадике дальше чем на 5 метров — самоликвидация...

Sylpheed: Фаера жечь нельзя, стрелять на свадьбах нельзя, воровать в «пятерочках» — тоже нельзя. Не страна, а черт знает что.

МапС: Может, стоит фан-секторам вместо стадиона посетить театры со всеми атрибутами поддержки труппы? Чтобы там ввели Teatral ID.

Федор Паршунин: Когда понимаешь, что последний раз смотришь матч на стадионе, потому что нафиг тебе не упало с этим FAN ID возиться: