ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фаната «Спартака» наказали за стробоскоп на матче с «Сочи»

вчера, 20:23
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Болельщика «Спартака» Александра Кузнецова наказали за зажженный стробоскоп (прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы) на поединке с «Сочи».

Мужчину обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей.

Фаната оставили на ночь в отделе, а затем суд отправил его под арест на неделю. Помимо ареста Кузнецову запретили посещать спортивные матчи пять лет.

Все новости
Президент «Урала»: «Я против Fan ID»
Сегодня, 15:22 Комментарии3
Министр спорта РФ: «Fan ID не должен нарушать права человека»
Сегодня, 13:35 Комментарии11
«Fan ID отнимает у людей время и желание ходить на футбол». Страсти вокруг «паспорта болельщика»
17 декабряАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии11
Билеты на финал ЛЧ поступят в продажу в марте 2022 года
17 декабря Комментарии6
Зрителей на игры АПЛ будут пропускать только по паспорту вакцинации
15 декабря Комментарии10
Официально«Динамо» – самый посещаемый клуб Москвы в первой части сезона РПЛ
14 декабря Комментарии30
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:50
"В любой непонятной ситуации наказывай Спартак и/или его фанатов" - выдержка из методички КДК РФС.
Много лет работаю на трибуне стадиона, безапелляционно заявляю, что, в отличие от лазерных указок, запрета на фонарики, в том числе стробоскопы, в правилах посещения нет. А все, что не запрещено, разрешено. Но ситуация непонятная (штрафануть надо, а за что - непонятно), стало быть см. методичку КДК...
Aliks
Aliks ответ madre_italia (раскрыть)
сегодня в 06:53
Футбол-для людей! Отморозки дома беснуйтесь.
knq3r4qvwkgt
knq3r4qvwkgt
сегодня в 04:20
Это весьма любопытно
pomor45
pomor45
вчера в 22:51
Это только первые цветочки. Ягодки в изобилии впереди. Паспорта болельщика в этом будут большим подспорьем. Закон действующий на любом общественном пространстве страны идёт, чтобы занять своё место на стадионах. Радикалам это не по нутру, они просто бесятся, значит работа идёт в правильном направлении и приносит первые результаты. Стадион, конечно, не театр, но и не "стрелка" для фанатских разборок.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:23
За мигающий фонарик? Мдеее...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:08
А как ещё наказывать? кого то испугает штраф 5к?по Москве вон каждый день носятся авто ночью по 200 км час , они получают штраф потом по спидкаму, люди могут себе позволить оплачивать их без ущерба по карману особого, яркий пример Аяз гулиев, который почти две сотни штрафов за пол года набрал,а потом ещё избил прохожего за тот что мешал ему проехать на красный
Baggio R.
Baggio R. ответ Lexx1k (раскрыть)
вчера в 22:07
Не путайте теплое с мягким.
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 21:33
режим из авторитарного плавно переходит в диктатуру. холопам и пукнуть будет страшно, а бояре воровать миллиардами будут, не боясь абсолютно ничего.
madre_italia
madre_italia
вчера в 21:05
Ну всё скоро будут ходить на мячик как в театр. Зажжёшь что нибудь, крикнешь что то громко, тебе бан и административку! 79аный фан айди этот ещё! Вы отбираете последнее у людей с.ки. и так жить невозможно становиться! ВВП боиться наших фанатов как огня, душит всеми способами! Футбол для фанатов!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:04
Можно было и клуб наказать как всем остальным.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:41
Нормальное и справедливое решение к конкретному нарушителю, а не как всю трибуну ЦСКА отоварили под одну гребёнку.
drug01
drug01
вчера в 20:38
Надо всё плохое замечать
beefs
beefs
вчера в 20:35
Правильно, давно нужно таких болельщиков убирать со стадионов, свети теперь дома...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:30
А что было бы , если бы не стробоскоп? Возможно и 5:0 было бы. Так что чувак спас свой "клуб"
протон
протон
вчера в 20:24, ред.
Можно подумать ПТУР занес на стадион....ну ничего себе нарушение. прям враг национальной безопасности. а сколько человек полиции его задерживало?
Хорошо, что не на 5 лет посадили, с недельным запретом посещать футбол. А то ведь могут.
Тем временем мужику, украдшему 94 млн рублей, дали 4,5 года условно.
shlomo
shlomo
вчера в 20:24
И правильно сделали....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100