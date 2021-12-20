Фаната «Спартака» наказали за стробоскоп на матче с «Сочи»

Болельщика «Спартака» Александра Кузнецова наказали за зажженный стробоскоп (прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы) на поединке с «Сочи».
Мужчину обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей.
Фаната оставили на ночь в отделе, а затем суд отправил его под арест на неделю. Помимо ареста Кузнецову запретили посещать спортивные матчи пять лет.
Много лет работаю на трибуне стадиона, безапелляционно заявляю, что, в отличие от лазерных указок, запрета на фонарики, в том числе стробоскопы, в правилах посещения нет. А все, что не запрещено, разрешено. Но ситуация непонятная (штрафануть надо, а за что - непонятно), стало быть см. методичку КДК...
Много лет работаю на трибуне стадиона, безапелляционно заявляю, что, в отличие от лазерных указок, запрета на фонарики, в том числе стробоскопы, в правилах посещения нет. А все, что не запрещено, разрешено. Но ситуация непонятная (штрафануть надо, а за что - непонятно), стало быть см. методичку КДК...
Хорошо, что не на 5 лет посадили, с недельным запретом посещать футбол. А то ведь могут.
Тем временем мужику, украдшему 94 млн рублей, дали 4,5 года условно.
Хорошо, что не на 5 лет посадили, с недельным запретом посещать футбол. А то ведь могут.
Тем временем мужику, украдшему 94 млн рублей, дали 4,5 года условно.