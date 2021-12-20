Фаната «Спартака» наказали за стробоскоп на матче с «Сочи»

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вчера, 20:23

Болельщика «Спартака» Александра Кузнецова наказали за зажженный стробоскоп (прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы) на поединке с «Сочи».

Мужчину обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей.

Фаната оставили на ночь в отделе, а затем суд отправил его под арест на неделю. Помимо ареста Кузнецову запретили посещать спортивные матчи пять лет.