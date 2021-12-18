ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия B 2021

Роналдо стал владельцем «Крузейро». Он купил 90% акций за 70,2 млн долларов

вчера, 20:25

Бывший футболист Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро».

Роналдо приобрел 90% акций клуба за 400 миллионов реалов (70,2 миллиона долларов). Часть средств сразу пойдет на выплату долгов клуба.

Роналдо играл за «Крузейро» с 1993 по 1994 год. После этого он перешел в ПСВ.

Напомним, что Роналдо также является владельцем испанского «Вальядолида».

Все новости
Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
10 декабря Комментарии10
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
10 декабря Комментарии26
Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве главного тренера МЮ
01 декабря ФотоКомментарии16
В Чехии задержали главу Белорусской федерации футбола Базанова
30 ноября Комментарии4
Луиш Нани объявил об уходе из «Орландо Сити»
27 ноября ФотоКомментарии3
Клопп: «Прибытие Рангника в МЮ не очень хорошая новость для других команд»
26 ноября Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:24
Молодец, Роналдо. По сравнению со своим коллегой Роналдиньо, очень разумно распоряжается деньгами, инвестирует и наслаждается пенсией.
Ну, Роберто Карлос еще тоже норм живет.
sir_Alex
sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:36
Поматросил, но не бросил 😂😂😂
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:57
Давно завершивший карьеру Роналдо, имеет $70млн для покупки нового клуба и дальнейших в него
вложений!!!! Молодец зубастик
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 22:27
молодец - уважение заслуживает вот гномик тоже мог бы купить барсу своими деньжищами которые выманил за 15 лет у каталонцев
но все мы знаем благодаря Толкину что гномы жаднючие (как пример рекордная сумма собранная для благотворительности на свадьбе меси , при участии 44-х миллионеров, размером 9000 долларов)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:05
Будет поднимать Крузейро.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:11
Похоже спустил деньги на ветер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:08
В надёжных руках Крузейро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:55
В начале поиграл, потом купил...
протон
протон ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:34
Еще вроде на играх, приставки всякие.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:34
Глядишь и пойдут дела
Lewa2708
Lewa2708 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:32
Покер, да и сколько он еще имеет с реклам и посещений мероприятий. Как говорится, работал на имя, теперь имя работает на него
протон
протон
вчера в 20:27, ред.
Нормально так скопил деньжат,учитывая что играл во времена меньших зарплат.
Покер помогает зубастику совершать любые покупки!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100