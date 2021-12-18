Роналдо стал владельцем «Крузейро». Он купил 90% акций за 70,2 млн долларов

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вчера, 20:25

Бывший футболист Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро».

Роналдо приобрел 90% акций клуба за 400 миллионов реалов (70,2 миллиона долларов). Часть средств сразу пойдет на выплату долгов клуба.

Роналдо играл за «Крузейро» с 1993 по 1994 год. После этого он перешел в ПСВ .

Напомним, что Роналдо также является владельцем испанского «Вальядолида».