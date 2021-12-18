Роналдо стал владельцем «Крузейро». Он купил 90% акций за 70,2 млн долларов

Бывший футболист Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро».
Роналдо приобрел 90% акций клуба за 400 миллионов реалов (70,2 миллиона долларов). Часть средств сразу пойдет на выплату долгов клуба.
Роналдо играл за «Крузейро» с 1993 по 1994 год. После этого он перешел в ПСВ.
Напомним, что Роналдо также является владельцем испанского «Вальядолида».
Ну, Роберто Карлос еще тоже норм живет.
Ну, Роберто Карлос еще тоже норм живет.
вложений!!!! Молодец зубастик
вложений!!!! Молодец зубастик
но все мы знаем благодаря Толкину что гномы жаднючие (как пример рекордная сумма собранная для благотворительности на свадьбе меси , при участии 44-х миллионеров, размером 9000 долларов)
но все мы знаем благодаря Толкину что гномы жаднючие (как пример рекордная сумма собранная для благотворительности на свадьбе меси , при участии 44-х миллионеров, размером 9000 долларов)
Покер помогает зубастику совершать любые покупки!
Покер помогает зубастику совершать любые покупки!