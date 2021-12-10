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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

сегодня, 01:24

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы 2021/2022.

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют — «Лион», «Монако», «Спартак» Москва, «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хем».

В 1/16 финала турнира примут участие — «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис», «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Д, «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья», «Зенит».

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт 13 декабря.

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Источник: soccer.ru
Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
Сегодня, 01:45 Комментарии9
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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:49
Спартак в 1/8, а Зенит в 1/16. Орлов и Боярский где вы? То каждый день по пять раз здесь, а теперь тишина.
ЧиП
ЧиП ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:34
1/4 финала 😄🤞
oFANATo
oFANATo ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 10:11
Лучше Монако с Головиным.......
d_fincher
d_fincher ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:51
Спартак - плей-офф ЛЕ
Зенит - плей-офф ЛЕ
Локомототив - ... Москва!
ОПС
ОПС
сегодня в 09:11
Будем с интересом ждать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 08:42
С таким "слабеньким" составом и о обновление "рекорда" по силам!
Пока он 0:7 за Спартаком!
Futurista
Futurista ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 08:33
Ага)...зимой только подписать пару-тройку топчиков миллионов по 200$...для усиления...
beefs
beefs
сегодня в 08:10
удивил так удивил и, наверное, порадовал...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 07:53
Слабенький состав,Спартаку по силам выиграть турнир.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:51
А Спартак даже мимо "холопской" 1/16 с убогими Барсами, Боруссиями Д и Зенитами, а сразу в элитную 1/8 ждать свою жертву! И всё благодаря Селихову!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:50
Цудо чудное, Спартак в финале.
makkie
makkie
сегодня в 07:49
Приятно, что Спартак попал сразу в 1/8 финала и не будет мучиться в 1/16 финала.
Удачи нашим российским клубам в ЛЕ!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:36
Барса в этой компании🗿🗿🗿
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:59, ред.
Ждем жеребьевки 1/8...Зениту удачи в 1/16...
YVG
YVG
сегодня в 06:57
Главное, что Брага вышла.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:48
Уровень на средней силы ЛЧ.
Зениту удачной жеребьёвки 1/16...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:07
Серьёзный подбор, прямо как в ЛЧ.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:42
Да уж... Как повезло Спартаку что вышел с первого места ....
Ждем Зенит - Барселона , иначе неинтересно !
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 03:57
жду финал Спартак-Зенит, в котором спартаковцы выиграют 7-1.
Верг
Верг
сегодня в 03:28
Cевилья - Лопетеги изи вин
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:12
Надеюсь кубок возьмёт Аталанта
ЧиП
ЧиП
сегодня в 01:56
Ну или Барса, гулять так гулять🤘🤪
ЧиП
ЧиП
сегодня в 01:55, ред.
Хочу что бы попалась Брага, надо должок отдать🤔🤞
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:44
Сильный подбор участников. Уже в 1/16 вероятно будут крутые пары.
протон
протон
сегодня в 01:32
Спасибо Спартак! Спасибо Александр Селихов! Спасибо Руй Витория! Легендарное событие! Всех КБ с победой! 🔴⚪💪
Zak11
Zak11
сегодня в 01:30
Мощные команды собрались конечно.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:28
Не хилое подкрепление из ЛЧ подоспело. Дабы не мучать остальных, можно отдать Кубок ЛЕ сразу "Севилье" 😉. Удачного жребия нашим клубам.
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