Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы 2021/2022.
В 1/8 финала Лиги Европы сыграют — «Лион», «Монако», «Спартак» Москва, «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хем».
В 1/16 финала турнира примут участие — «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис», «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Д, «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья», «Зенит».
Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт 13 декабря.
Зенит - плей-офф ЛЕ
Локомототив - ... Москва!
Зенит - плей-офф ЛЕ
Локомототив - ... Москва!
Пока он 0:7 за Спартаком!
Пока он 0:7 за Спартаком!
Удачи нашим российским клубам в ЛЕ!
Удачи нашим российским клубам в ЛЕ!
Зениту удачной жеребьёвки 1/16...
Зениту удачной жеребьёвки 1/16...
Ждем Зенит - Барселона , иначе неинтересно !
Ждем Зенит - Барселона , иначе неинтересно !