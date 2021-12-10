ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига конференций 2021/2022

Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций

сегодня, 01:45

Определились 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций 2021/2022.

В 1/8 финала турнира сыграют: «ЛАСК», «Гент», «Рома», «АЗ Алкмар», «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн» и «Базель».

В 1/16 финала Лиги конференций уже точно примут участие: «Маккаби» Тель-Авив, «Партизан», «Будё Глимт», «Раннерс», «Славия» Прага, «ПАОК», «Карабах», «Спарта» Прага, «ПСВ», «Лестер», «Фенербахче», «Марсель», «Мидтьюлланд», «Селтик» и «Рапид».

Последнюю путёвку в 1/16 финала Лиги конференций разыграют между собой «Тоттенхэм» и «Витесс». Матч этих команд был перенесён из-за внезапной вспышки ковида в стане лондонцев.

Все новости
Источник: soccer.ru
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 01:24 Комментарии27
Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве главного тренера МЮ
01 декабря ФотоКомментарии16
В Чехии задержали главу Белорусской федерации футбола Базанова
30 ноября Комментарии4
Луиш Нани объявил об уходе из «Орландо Сити»
27 ноября ФотоКомментарии3
Клопп: «Прибытие Рангника в МЮ не очень хорошая новость для других команд»
26 ноября Комментарии13
Каррик будет руководить «Ман Юнайтед» в матче с «Челси»
25 ноября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:57
"Рома" смотрится этаким алмазом в куче 💩
stanichnik
stanichnik ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 07:51
Доброго Здоровья, Анатолий!
Все руководствуются Регламентом проведения соревнований, значит там возможен перенос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:58
Почему бы не выписать технарь?
Или пусть третий состав выставляют.
Все должны быть в одинаковых условиях. Почему Витесс должен ждать, когда подлечатся соперники? Уверен, будь команда попроще, выписали бы технарь запросто.
Но это же Тоттенхэм...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:45
Даже Карабах прошел, а Локомотивы где то застряли !
shlomo
shlomo
сегодня в 05:38
В принципе все предсказуемо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:14
Так себе команды за некоторым исключением.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:11
Почему одним с коронавирусом можно не играть а других вдевятером заставляют выходить
протон
протон
сегодня в 02:02
ждем псж-мю, возможно последняя встреча легенд на таком уровне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:47
Ждём Тоттенхем!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100