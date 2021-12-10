Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций

1639089902

сегодня, 01:45

Определились 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций 2021/2022.

В 1/8 финала турнира сыграют: « ЛАСК », «Гент», «Рома», « АЗ Алкмар», «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн» и «Базель».

В 1/16 финала Лиги конференций уже точно примут участие: «Маккаби» Тель-Авив, «Партизан», «Будё Глимт», «Раннерс», «Славия» Прага, « ПАОК », «Карабах», «Спарта» Прага, « ПСВ », «Лестер», «Фенербахче», «Марсель», «Мидтьюлланд», «Селтик» и «Рапид».

Последнюю путёвку в 1/16 финала Лиги конференций разыграют между собой «Тоттенхэм» и «Витесс». Матч этих команд был перенесён из-за внезапной вспышки ковида в стане лондонцев.