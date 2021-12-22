Левандовски: «Уважаю трудолюбие Роналду. Для Месси всё кажется лёгким»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о разнице в уровне Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Месси – лучший игрок всех времен? С того времени как я стал профессиональным футболистом, Месси и Роналду были выше остальных. Между ними всегда была борьба. Тут зависит от того, какой тип игроков вы предпочитаете.
Сложно ответить. Я уважаю трудолюбие Роналду. Для Месси все кажется легким. Думаю, Криштиану пришлось больше работать, чтобы добиться успеха.
Недавно Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.