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Левандовски: «Уважаю трудолюбие Роналду. Для Месси всё кажется лёгким»

вчера, 12:35

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о разнице в уровне Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси – лучший игрок всех времен? С того времени как я стал профессиональным футболистом, Месси и Роналду были выше остальных. Между ними всегда была борьба. Тут зависит от того, какой тип игроков вы предпочитаете.

Сложно ответить. Я уважаю трудолюбие Роналду. Для Месси все кажется легким. Думаю, Криштиану пришлось больше работать, чтобы добиться успеха.

Недавно Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:00
Стереотипы и только...
pendulum47
pendulum47 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:39
ну судя по хождению по полю он не тренится))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:34
Карлик может только левые мячики таскать домой.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:13
Мксси талант. Рональду пиар.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:12
Согласен с этим мнением
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:09
точная оценка
drug01
drug01
вчера в 13:06
Верная оценка
sash71
sash71
вчера в 12:52
Левандовски признал талант Месси и это абсолютно нормально. Хотя я считаю Месси так же трудягой и просто так ему в жизни никто ничего не давал. Одна часть поддерживает Лео другая часть футбольного бомонда поддерживает Роналду и они готовы на смерть.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:51
Священная мысль: если у футболиста идёт игра - значит ему это далось легко :))
протон
протон
вчера в 12:36
Понятно, почему он так сказал. Лева и Роналду - одного поля ягоды, большие трудяги, которые пашут постоянно в залах и на поле. Только почему постоянно все считают, что Месси все от природы далось?) Если он не постит селфи со спортзала это не значит, что он не тренируется))
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