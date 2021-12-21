Тухель: «Из-за COVID-19 „Челси“ не может сосредоточиться на играх на 100%»

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вчера, 10:05

Наставник «Челси» рассказал, как на подготовку команды к поединку 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0) повлияла ситуация с коронавирусом.

По причине множества положительных тестов на COVID-19 Тухель смог включить в заявку на игру только 17 футболистов.