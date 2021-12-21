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Тухель: «Из-за COVID-19 „Челси“ не может сосредоточиться на играх на 100%»

вчера, 10:05
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал, как на подготовку команды к поединку 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0) повлияла ситуация с коронавирусом.

По причине множества положительных тестов на COVID-19 Тухель смог включить в заявку на игру только 17 футболистов.

Из-за COVID-19 «Челси» не может сосредоточиться на играх на 100%. Обычно мы полностью сконцентрированы, но только не сейчас.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:33
Как в самом начале были неточные тесты, так и спустя полтора года тесты всё такие же неточные. Сдаешь три раза подряд и разные результаты
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:29
Нужно лучше проводить селекционную работу игроков надо набирать привитых спутником v
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 15:10
Ты скамейку Челси видел в последней игре? 4 полевых игрока. Мешок Сарр. Ковачич, который после долгой травмы и ковида впервые вынужденно вышел. Списанный Сауль со своими очередными обрезами в центре, и алкоголик Баркли.
3ton
3ton
вчера в 11:15
Пошли отмазки
Скамеечка у Челси сильная .
Этт не повод искать отмазку
ОПС
ОПС
вчера в 10:54
Сейчас везде коронавирус виноват.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:51
Это не оправдание.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:43, ред.
Клубы, которые на какие то турниры претендуют, походу скоро начнут скрывать результаты тестов и будут бегать больные. Как не крути, но 8 отсутствующих игроков это не мало.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:18
Корона виновата не даёт сосредоточится.
9hruvk55ydna
9hruvk55ydna
вчера в 10:17
Довольно глупая отмазка
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:12
Так может каждый оправдаться
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