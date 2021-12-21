Тухель: «Из-за COVID-19 „Челси“ не может сосредоточиться на играх на 100%»

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал, как на подготовку команды к поединку 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0) повлияла ситуация с коронавирусом.
По причине множества положительных тестов на COVID-19 Тухель смог включить в заявку на игру только 17 футболистов.
Из-за COVID-19 «Челси» не может сосредоточиться на играх на 100%. Обычно мы полностью сконцентрированы, но только не сейчас.
Скамеечка у Челси сильная .
Этт не повод искать отмазку
Скамеечка у Челси сильная .
Этт не повод искать отмазку