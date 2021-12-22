Шварц: «Рад, что Грулёв и „Динамо“ продолжат свой путь вместе»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал продление контракта с форвардом клуба .

Я могу только поприветствовать, что Слава продлил контракт с нашим клубом. Хочу отметить, что Грулёв — это тот футболист, который всегда очень внимательно относится к нашим подсказкам и рекомендациям.

Он разносторонний игрок: может успешно играть форварда или крайнего полузащитника, что здорово помогает нам в тактической работе по сопернику, обеспечивает вариативность. Поэтому я рад, что Слава и «Динамо» продолжат свой путь вместе.