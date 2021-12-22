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Шварц: «Рад, что Грулёв и „Динамо“ продолжат свой путь вместе»

вчера, 14:39

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта с форвардом клуба Вячеславом Грулёвым.

Я могу только поприветствовать, что Слава продлил контракт с нашим клубом. Хочу отметить, что Грулёв — это тот футболист, который всегда очень внимательно относится к нашим подсказкам и рекомендациям.

Он разносторонний игрок: может успешно играть форварда или крайнего полузащитника, что здорово помогает нам в тактической работе по сопернику, обеспечивает вариативность. Поэтому я рад, что Слава и «Динамо» продолжат свой путь вместе.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 18:11
Вот это хорошая новость!
протон
протон
вчера в 15:50
Супер! Очень ждали!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Я тоже за них рад!
beefs
beefs
вчера в 14:48
это хорошо когда всех все устраивает...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:45
Значит это нужно обеим сторонам)))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:40
И я.
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