Артета: «Мы все хотим, чтобы Нкетиа остался в „Арсенале“»

Главный тренер «Арсенала» заявил, что он хочет, чтобы клуб продлил контракт с . Во вторник форвард сделал хет-трик в игре Кубка Лиги против «Сандерленда» (5:1).

Мы попытаемся удержать его. Речь идет не о чем ином, как о минутах. Он хочет игрового времени, он хочет быть на поле, и это единственная причина, чтобы сказать: «Возможно ли это здесь?» Вот в чем вопрос. Мы все хотим, чтобы он остался.