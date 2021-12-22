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Артета: «Мы все хотим, чтобы Нкетиа остался в „Арсенале“»

вчера, 09:06
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что он хочет, чтобы клуб продлил контракт с Эдвардом Нкетиа. Во вторник форвард сделал хет-трик в игре Кубка Лиги против «Сандерленда» (5:1).

Мы попытаемся удержать его. Речь идет не о чем ином, как о минутах. Он хочет игрового времени, он хочет быть на поле, и это единственная причина, чтобы сказать: «Возможно ли это здесь?» Вот в чем вопрос. Мы все хотим, чтобы он остался.

Действующее соглашение 22-летнего игрока с «канонирами» истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:20
Хороший матч выдал,три забил!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:06
Конечно оставить его в составе, а кто без него будет забивать в кубковых матчах?!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:16
Играть хочет парень
re9bk7jj5feg
re9bk7jj5feg
вчера в 09:06
Вас можно понять
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