Грулёв: «Очень приятно ощущать себя частью такой растущей команды»

Нападающий «Динамо» прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась. Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнёрами. Это и по турнирной таблице видно — мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.

Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона.