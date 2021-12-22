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Грулёв: «Очень приятно ощущать себя частью такой растущей команды»

вчера, 12:52

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась. Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнёрами. Это и по турнирной таблице видно — мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.

Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:49
Такими кадрами не разбрасываются. Динамо правильную политику ведет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:53
Правильно поступил, что принял предложение клуба продолжить сотрудничество. От добра добра не ищут.
ОПС
ОПС
вчера в 13:28
Если все хорошо, это хорошо. Удачи и везения в играх.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:54
Значит ему хорошо.
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