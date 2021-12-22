«Динамо» объявило о продлении контракта с Грулёвым

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вчера, 12:12

«Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим команды .

Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2024/25. Предыдущий договор истекал летом 2022 года.

Грулёв — выпускник академии «Динамо» имени Льва Яшина. На профессиональном уровне Вячеслав дебютировал в 2016 году в составе «Динамо-2», за которое сыграл 19 матчей и отличился 3 раза. В основной команде впервые появился на поле в марте 2018 года. Всего на его счету 72 матча и 13 забитых мячей за московское «Динамо».

Также недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды.