ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» объявило о продлении контракта с Грулёвым

вчера, 12:12

«Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим команды Вячеславом Грулёвым.

Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2024/25. Предыдущий договор истекал летом 2022 года.

Грулёв — выпускник академии «Динамо» имени Льва Яшина. На профессиональном уровне Вячеслав дебютировал в 2016 году в составе «Динамо-2», за которое сыграл 19 матчей и отличился 3 раза. В основной команде впервые появился на поле в марте 2018 года. Всего на его счету 72 матча и 13 забитых мячей за московское «Динамо».

Также недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды.

Все новости
Официально«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко
Сегодня, 19:38 ФотоКомментарии3
Слухи«Атлетико» не планирует продлевать контракт с Суаресом
Вчера, 21:30 Комментарии9
СлухиКоман близок к продлению контракта с «Баварией»
Вчера, 18:27 Комментарии3
Слухи«Челси» договорился о новом контракте с Тиаго Силвой
Вчера, 18:19 Комментарии3
Слухи«Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе
Вчера, 18:03 Комментарии21
СлухиДембеле принял решение продлить контракт с «Барселоной»
Вчера, 14:47 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:52
Болельщиков футбольного клуба Динамо можно поздравить, они долго ждали сообщения о возможном продлении своих двух молодых футболистов контракты которых истекают этим летом, речь идёт о Евгеньеве и Грулёве. И если агент защитника, ещё надеется с помощью угроз ухода в стан конкурентов выбить прежде всего для себя, а не для своего подопечного дополнительных преференций, то Слава Грулёв поставил подпись в новом соглашении и сделал правильный выбор. В настоящее время ему полностью доверяет тренерский штаб, он прочно занял место в основном составе в атакующей линии, выиграв конкуренцию у легионеров и вместе с Даниилом Фоминым является лидером по числу забитых мячей за Динамо в этом сезоне, и есть все основания полагать, что весной он сможет улучшить свои статистические показатели. Удачи ему в Динамо и без травм. Болейте за своих, а не против своих!
Mangur
Mangur
вчера в 13:47
Рад за Славу и Динамо.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:09
Правильное решение! Нужно сохранить этот молодой и задорный костяк, который приносит клубу хороший результат! А если надумуют продавать этих парней, то только в европу!
Cat01
Cat01
вчера в 13:07
Желаем мастерства
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:33
Значит видят в нем перспективу.
протон
протон
вчера в 12:33
Слава очень прибавил этой осенью. Не расслабился бы от подписания. Новость отличная, успехов!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:13
Пусть и дальше так играет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100