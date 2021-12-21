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«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Кавани до конца контракта

вчера, 12:24

«Манчестер Юнайтед» хочет удержать нападающего Эдинсона Кавани до лета 2022 года. 34-летнего игрока собирается пригласить к себе «Барселона», но МЮ намерен его оставить до конца контракта из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже согласовала с уругвайцем контракт на 1,5 года. Игрок якобы заинтересован в переходе и согласился на сниженную зарплату в первые полгода в команде, чтобы каталонцы смогли уложиться в потолок зарплат в Ла Лиге.

Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. В пяти поединках АПЛ текущего сезона уругваец отметился одним голом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:29
Надо удержать Кавани хотя бы до лета ибо Рон все матчи прессинговать не сможет :)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:57
В "Барсу" в 34 – самое то 🤔😉😜
1bear
1bear
вчера в 13:13
вряд ли он ещё сыграет за МЮ - так на лавке отсидится
ДСА
ДСА
вчера в 12:39
Может еще и пригодится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:26
Очень правильное желание...
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