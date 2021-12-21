«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Кавани до конца контракта

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вчера, 12:24

«Манчестер Юнайтед» хочет удержать нападающего до лета 2022 года. 34-летнего игрока собирается пригласить к себе «Барселона», но МЮ намерен его оставить до конца контракта из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже согласовала с уругвайцем контракт на 1,5 года. Игрок якобы заинтересован в переходе и согласился на сниженную зарплату в первые полгода в команде, чтобы каталонцы смогли уложиться в потолок зарплат в Ла Лиге.