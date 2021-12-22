Анохин: «Васин переходит в „Химки“? Ужас какой»

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию, согласно которой подмосковный клуб рассматривает возможность подписания защитника ЦСКА Виктора Васина.
Васин переходит в «Химки»? Ужас какой.
В текущем сезоне 33-летний Васин сыграл в 5 матчах в РПЛ, суммарно проведя на поле 275 минут.
Одно дело играть против Васина, и совсем другое когда Васин играет за тебя - вот это действительно ужас. Надеюсь, никуда из цска не уйдет )))
Одно дело играть против Васина, и совсем другое когда Васин играет за тебя - вот это действительно ужас. Надеюсь, никуда из цска не уйдет )))