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Анохин: «Васин переходит в „Химки“? Ужас какой»

вчера, 16:49

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию, согласно которой подмосковный клуб рассматривает возможность подписания защитника ЦСКА Виктора Васина.

Васин переходит в «Химки»? Ужас какой.

В текущем сезоне 33-летний Васин сыграл в 5 матчах в РПЛ, суммарно проведя на поле 275 минут.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:57
Я понял, что Химки делают в РПЛ. Они как "чистильщики леса" - собирают у себя из команд РПЛ весь мусор и потом выкинут их (и себя) в ФНЛ. Благородно!
112910415
112910415
вчера в 19:54
да нормально же )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:44
Мамаев, когда узнал, что Васин переходит в "Химки", а у него нет возможности перейти в другой клуб - больше никуда не зовут:
vinyardrip
vinyardrip ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 17:43
но это... если тебе..
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:28
В Химках подбирается весёлая компашка.
makkie
makkie
вчера в 17:26
Да уж!
Одно дело играть против Васина, и совсем другое когда Васин играет за тебя - вот это действительно ужас. Надеюсь, никуда из цска не уйдет )))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:18
Ужас какой-то в Химках.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 17:00
витек деревянный, но обвинить его а неотдаче.. норм чел. вася и леша тоже березы
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 16:59
ужас в том, что. анохин?? кто это
beefs
beefs
вчера в 16:52
а чего здесь ужасного...
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