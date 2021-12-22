Аршавин в «Барселоне», а Дзагоев в «Реале». Реальные истории переговоров россиян с топ-клубами

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22 декабря 2021, 11:07

«Милан», «Бавария» и МЮ тоже в списке.

Дзагоев вместо Озила в «Реале»

Самым юным болельщикам уже сложно представить, что Алан мог всерьез интересовать «сливочных». Но в 2008 году – Газзаев правильно напомнил, юный хавбек ЦСКА оставлял солидное впечатление. Забивал, раздавал передачи, работал умно. И хотя уже тогда сам прозорливо ставил под сомнение выносливость, до злополучных травм Дзагоев очаровал многих скаутов. «Реал» собирался его подписать, но в итоге выбрал Озила из «Вердера». Но Месут с юности любил скандалить, поэтому в Мадриде сомневались и присматривались к Дзагоеву. А потом пошли травмы, и большой трансфер не состоялся.

Моуриньо звал Аленичева в «Челси»

У Жозе и Дмитрия отличные отношения. Не удивительно, что хавбек, с которым Моуриньо выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов в «Порту», был в списке трансферных целей молодого тренера «Челси». Вот только за год до потенциального переезда Аленичева в Лондон в клубе Абрамовича появился Смертин. Тоже центральный хавбек сборной России, только на несколько лет моложе. В итоге Алексей провел в «Челси» Моуриньо один сезон и сыграл в 25 поединках, а Аленичев правильно прочитал планы советников Абрамовича. Они отказали Жозе в подписании возрастного россиянина. Дмитрий оказался в «Спартаке», был отчислен после выступления против тренера Старкова и завершил карьеру.

Карпин был в шаге от «Барселоны»

В 2002 году каталонцы не баловали хорошими результатами. Оказались четвертыми в Ла Лиге, пускай лишь на два очка отстали от третьего «Реала». «Сельта» с Карпиным пришла пятой, но у Валерия Георгиевича закончился контракт с командой из Виго. Стал свободным агентом, его прекрасно знали в Испании. Лишь возраст казался помехой, Карпину уже было 33 года. «Барселона» сначала согласилась на трансфер, обсуждали детали. Будущий тренер сборной России даже летел в Каталонию. Но посредник сообщил игроку, что раз никто не может заработать на сделке, то ван Галу предложили искать дальше. Учитывая, что Карпин через год станет вторым с «Реалом Сосьедад» в метре от титула, а «Барселона» финиширует лишь шестой, каталонцы совершили ошибку. С Карпиным веселее, так было и остается.

Жирков хотел играть за «Баварию»

Сам Жирков недавно рассказал, как выбрал немецкий клуб, ведь там выступал знакомый Юрия – Ивица Олич. И стиль Бундеслиги ему был понятнее. Но Гинер поступил своеобразно. Сначала дал на выбор «Челси» или «Баварию», а когда Жирков назвал вторых, совладелец ЦСКА отреагировал: «Понял, едешь к Абрамовичу». У Жиркова в «Челси» не получилось – сложная адаптация, не его стиль футбола, высокая конкуренция, эксперименты с игрой в центре поля. Но в молодости был одним из сильнейших игроков своего амплуа в Европе. В Мюнхене в то время слева бегали Бадштубер и Праньич, Юрий был сильнее и талантливее обоих.

Мостовой мог выиграть ЛЧ с «Реалом»

Как и Карпин, создал себе имя в Виго. Там был героем, но спустя три сезона захотелось нового вызова. Мостовой дружил с агентом Мичела Сальгадо. Правый защитник как раз перешел в «Реал» из «Сельты». Посредник пытался устроить сделку и с Мостовым, но загвоздка оказалась в запросах клуба из Виго. Мостовому был 31 год, и хотя в итоге продержится в большом футболе еще пять лет, в «Реале» испугались платить 20 млн евро за ветерана. В те времена у «Мадрида» под руководством Дель Боске собиралась компания для победы в Лиге чемпионов – Касильяс, Сальгадо, Эльгера, Роберто Карлос, МакМанаман, Редондо, Рауль, Анелька и Морьентес. Мостовому было место, пока Зидан и Фигу не подъехали. Жаль, что та сделка сорвалась – Александр мог выиграть ЛЧ .

Игнашевич и Василий Березуцкий в «Милане»

Информация, о которой сами «россонери» не открещиваются. В случае с Василием сам все рассказал. Его звали в «Милан» в юности, но тогда ЦСКА и «Зенит» успешно выступали в Европе, платили в России не хуже, чем в Серии А, а конкуренция ниже. Достаточно было загнать родного брата Алексея на фланг, и место в центре защиты рядом с Игнашевичем у Березуцкого было годами. Поэтому отказался, хотя стоило себя испытать. А вот трансфер Сергея в «Милан» сорвался не по причине своенравности футболиста. Опытный защитник в 2008 году мог перебраться в Серию А, ЦСКА и «россонери» договорились бы. Но тут вмешались правила. Итальянцы вернули из «Челси» Шевченко, пришлось брать защитника из ЕС . Филипп Сендерос был следующим в списке скаутов после Игнашевича. Жаль, Сергей намного круче, да и играл в футбол добрых десять лет после той сорванной сделки.

Аршавин в крутой «Барселоне» вместе с Месси

Гвардиола выдворил Деку и Роналдиньо, чтобы Лионель не спился вместе с ними. Лапорта вел переговоры с «Зенитом» и Аршавиным, ведь Андрей после Евро-2008 был на слуху. Юный тренер Хосеп сразу умел настаивать на своем выборе. Вспомните, как позже в «Барселоне» оказался защитник Чигринский. 25 июля 2008 года каталонцы отправили в Санкт-Петербург официальный запрос о трансфере с суммой 25 млн евро. Константин Сарсания – советник президента «Зенита», подтвердил наличие предложения, но решал не он. Медведев понес документы Миллеру, а тот поиздевался над Андреем и «Барселоной». Каталонцам заявили, что Аршавина они получат лишь в обмен на Месси с доплатой со стороны «Зенита». Конечно же, сделка сорвалась. Лишь с боями спустя время хавбек сумел перебраться в топ-5. Но тот «Арсенал» и близко не та «Барселона» по силе. Аршавин мог стать частью великого состава и славных геройств, но «Зенит» включил высокомерие и выключил интерес Гвардиолы.

Головин и предметный интерес «Ювентуса»

Сам Александр рассказал, как было. У него на руках оказались предложения от «Челси» и «Ювентуса», но молодой полузащитник испугался, что незнание английского и итальянского помешают адаптироваться. Странная логика, французским языком тоже не владел, но выучил в итоге. Понятно, что парень зажатый и скромный, поэтому не рискнул сразу рваться в основу «Ювентуса», но итальянцы серьезно интересовались. Обидно, что Гинеру такие сделки, как по Головину или Влашичу, нужны, чтобы ЦСКА выжил, поэтому раз Рыболовлев поднял акции Александра до 30 млн евро, то именно ему достался хавбек. В «Монако» карьера полузащитника не развивается так, как хотелось бы.

Акинфеев в списках «Манчестер Юнайтед»

Умиляет заход, что в топ-5 нельзя идти, если патриот. Что же получается, дети богачей из РФ не патриоты, если учатся, работают и живут за рубежом? Сам Игорь скептично оценивает возможность поиграть в большом клубе в прошлом, но имеем добрый десяток источников, начиная с Газзаева и Шмейхеля. Все рассказывают одну историю. Молодой голкипер привлек внимание МЮ на Евро-2008. Поскольку Фергюсон долго не мог найти замену для Шмейхеля, то сменщика для Ван дер Сара планировали подписать загодя. Невысокий для голкипера рост Игоря никого не пугал. Есть ведь Икер Касильяс, который не раз был лучшим вратарем года в мире. Акинфеев формата Кейлора Наваса и самого легендарного испанца, такие голкиперы могут быть полезными в больших клубах годами. Но страж ворот ЦСКА порвал «кресты», вылетел надолго. МЮ пришлось искать другие варианты – десять лет назад сэр Алекс Фергюсон подписал юного испанца Де Хеа вместо Акинфеева.

Прелесть этих зарисовок из жизни российских звезд футбола в их правдивости. В каждом случае не слухи, а реальные события. Или тренеры, или спортивные директора, или сами футболисты подтверждали интерес и наличие переговоров.