«Барселона» готова расстаться с Дестом. Клуб ищет деньги на усиление атаки

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест в зимнее трансферное окно может покинуть стан каталонцев.
По информации СМИ, сине-гранатовые готовы в январе продать американца, если получат выгодное предложение. «Барса» ищет финансы на усиление атаки команды.
Дест стал игроком «Барселоны» в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за 21 млн евро. В текущем сезоне футболист в 12 матчах испанской Примеры отдал три голевые передачи. Контракт Деста с «Барселоной» истекает в июне 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 млн евро.