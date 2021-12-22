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«Барселона» готова расстаться с Дестом. Клуб ищет деньги на усиление атаки

вчера, 18:51

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест в зимнее трансферное окно может покинуть стан каталонцев.

По информации СМИ, сине-гранатовые готовы в январе продать американца, если получат выгодное предложение. «Барса» ищет финансы на усиление атаки команды.

Дест стал игроком «Барселоны» в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за 21 млн евро. В текущем сезоне футболист в 12 матчах испанской Примеры отдал три голевые передачи. Контракт Деста с «Барселоной» истекает в июне 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 млн евро.

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 14:06
"Клуб ищет деньги", безо всяких там усилений.
протон
протон
вчера в 19:44
Деста продать реальнее, чем Коута и Умтити, так что имеет смысл. Люка тоже надо возвращать откуда взяли. Френки в принципе тоже можно, если хотя бы за 60-70, не катит он под футбол Хави. и Брейтвейта тоже можно толкнуть в АПЛ, раз они там Фирпо всяких покупают
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
Ну значит необходимо расставаться.
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