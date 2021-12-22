«Барселона» готова расстаться с Дестом. Клуб ищет деньги на усиление атаки

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вчера, 18:51

Защитник «Барселоны» в зимнее трансферное окно может покинуть стан каталонцев.

По информации СМИ , сине-гранатовые готовы в январе продать американца, если получат выгодное предложение. «Барса» ищет финансы на усиление атаки команды.

Дест стал игроком «Барселоны» в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за 21 млн евро. В текущем сезоне футболист в 12 матчах испанской Примеры отдал три голевые передачи. Контракт Деста с «Барселоной» истекает в июне 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 млн евро.