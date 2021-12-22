«Арсенал» готов продать Обамеянга в январе

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти из клуба.
ESPN сообщает, что лондонский клуб готов продать габонского форварда в январе. Недавно 32-летний игрок лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.
Утверждается, что ситуация может наладиться, однако «Арсенал» все равно готов продать Обамеянга, если получит выгодное предложение.
В текущем сезоне АПЛ Обамеянг сыграл в 14 матчах, в которых забил 4 гола.
Возможно, в современных реалиях пора переходить не на недельный оклад, а на премиальный ну или что вроде этого....и платить по итогу сезона....а то обленились все совсем....просиживают в запасе, тусят, з/п получают, а отдачи нет....
Возможно, в современных реалиях пора переходить не на недельный оклад, а на премиальный ну или что вроде этого....и платить по итогу сезона....а то обленились все совсем....просиживают в запасе, тусят, з/п получают, а отдачи нет....
Но я думаю что всё урегулируют .
Но я думаю что всё урегулируют .