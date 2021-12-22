«Арсенал» готов продать Обамеянга в январе

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вчера, 16:25

Нападающий «Арсенала» может уйти из клуба.

ESPN сообщает, что лондонский клуб готов продать габонского форварда в январе. Недавно 32-летний игрок лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Утверждается, что ситуация может наладиться, однако «Арсенал» все равно готов продать Обамеянга, если получит выгодное предложение.