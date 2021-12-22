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«Арсенал» готов продать Обамеянга в январе

вчера, 16:25

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти из клуба.

ESPN сообщает, что лондонский клуб готов продать габонского форварда в январе. Недавно 32-летний игрок лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Утверждается, что ситуация может наладиться, однако «Арсенал» все равно готов продать Обамеянга, если получит выгодное предложение.

В текущем сезоне АПЛ Обамеянг сыграл в 14 матчах, в которых забил 4 гола.

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Все комментарии
SVGrib
SVGrib
вчера в 19:58, ред.
Получил жирный контракт, теперь и творит что хочет. Вообще в 32 года ведет себя как избалованный ребенок. Когда контракт продлевали, чуйка была что именно так все и будет. Дай Бог продадим, еще бы Джаку прицепом сплавить, и вообще новогодняя сказка)
протон
протон
вчера в 19:56
Да, лучше ему поменять команду, у Арсенала и без него всё хорошо.
David Young
David Young
вчера в 18:03
Пора Пьер-Эмерику сдать пост и пушку и покинуть лондонский Арсенал.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:17
Его время уже уходит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:53
Абама очень сильно сдал именно после того, как с ним продлили контракт на улучшенных условиях....
Возможно, в современных реалиях пора переходить не на недельный оклад, а на премиальный ну или что вроде этого....и платить по итогу сезона....а то обленились все совсем....просиживают в запасе, тусят, з/п получают, а отдачи нет....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:44
Вот только кто его купит с его большой зарплатой и захочет ли Обамеянг сам уходить из Арсенала? Вряд ли. Я думаю что его все устраивает. Это его последний большой контракт и он отсидит его до конца.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:34
В тридцать два года ведет себя как ребенок - капитанскую повязку уже потерял, теперь и с клубом распрощаться может. А ведь "Арсенал" уже как минимум за Лигу Чемпионов борется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:28, ред.
Дисциплина прежде всего, футбол командная игра .
Но я думаю что всё урегулируют .
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