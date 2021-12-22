Ферран Торрес перейдёт в «Барселону» за 45 млн евро

Сумма трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса в «Барселону» составит 45 млн евро, сообщил в Twitter журналист Николо Шира.
Переговоры между сторонами о трансфере 21-летнего игрока находятся в завершающей стадии.
Ранее сообщалось, что Торрес согласовал пятилетний контракт с каталонской командой.
Интересно другое,почему "горожане" с такой легкостью отпускают одного из лучших своих игроков?! Тем более ,что его контракт рассчитан до лето 2025 года...
Интересно другое,почему "горожане" с такой легкостью отпускают одного из лучших своих игроков?! Тем более ,что его контракт рассчитан до лето 2025 года...