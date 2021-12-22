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Ферран Торрес перейдёт в «Барселону» за 45 млн евро

вчера, 17:48

Сумма трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса в «Барселону» составит 45 млн евро, сообщил в Twitter журналист Николо Шира.

Переговоры между сторонами о трансфере 21-летнего игрока находятся в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что Торрес согласовал пятилетний контракт с каталонской командой.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:52
Все зависит от зп,Феррану нравится идея стать одной из звезд атаки Барсы вот и не выбивал личку большую
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:49
Гвардиола постарался!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:06
Молодого и талантливого игрока подписывает Барселона,да еще и за приемлемую цену. Их можно только поздравить с этой сделкой.
Интересно другое,почему "горожане" с такой легкостью отпускают одного из лучших своих игроков?! Тем более ,что его контракт рассчитан до лето 2025 года...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:51
Ну хоть не в минус
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:49
Удачи ему в Барсе
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