«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе

«Крылья Советов» сыграют три товарищеских поединка на первом тренировочном сборе, который будет проходить с 11 по 24 января в Турции, сообщает пресс-служба самарской команды.
18 января «Крылья Советов» проведут контрольную игру с венгерским клубом «Сегед». Соперником самарцев во втором товарищеском матче, запланированном на 22 января, будет словенский «Целе». В заключительный день первых сборов «Крылья Советов» сыграют с сербским «Радником».
Самарские «Крылья Советов» в 18 играх РПЛ набрали 27 очков и занимают восьмое место.