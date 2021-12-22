«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе

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вчера, 19:34

«Крылья Советов» сыграют три товарищеских поединка на первом тренировочном сборе, который будет проходить с 11 по 24 января в Турции, сообщает пресс-служба самарской команды.

18 января «Крылья Советов» проведут контрольную игру с венгерским клубом «Сегед». Соперником самарцев во втором товарищеском матче, запланированном на 22 января, будет словенский «Целе». В заключительный день первых сборов «Крылья Советов» сыграют с сербским «Радником».