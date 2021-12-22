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«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе

вчера, 19:34

«Крылья Советов» сыграют три товарищеских поединка на первом тренировочном сборе, который будет проходить с 11 по 24 января в Турции, сообщает пресс-служба самарской команды.

18 января «Крылья Советов» проведут контрольную игру с венгерским клубом «Сегед». Соперником самарцев во втором товарищеском матче, запланированном на 22 января, будет словенский «Целе». В заключительный день первых сборов «Крылья Советов» сыграют с сербским «Радником».

Самарские «Крылья Советов» в 18 играх РПЛ набрали 27 очков и занимают восьмое место.

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Все комментарии
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сегодня в 03:25
Не особо сильные соперники
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Часто приходится слышать, что игроки тренируются лучше, ем играют. Так это и не удивительно: они же тренируются больше, чем играют. Только сборов за год вдвое больше, чем в любом клубе Европы. Отпуска тоже два. На неделе шесть дней тренируются - один день играют. Участники ЕК почаще играют, но в среднем, учитывая, что надолго не задерживаются, различие не столь большое. В общем, играть-то собственно и некогда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:58
Имена соперников почти ни о чем не говорят, но это не важно - главное хорошо провести предсезонку и попробовать побороться за Лигу Конференций.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:40
Соперники уж очень слабенькие!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:39
Главное хорошо подготовиться.
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