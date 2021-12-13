Первый зимний сбор «Краснодара» будет проходить в Дубае

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вчера, 14:59

Игроки и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Он продлится менее месяца. После возвращения к работе «быки» отправятся на первый из трех подготовительных сборов, который пройдет в Дубае с 12 по 23 января. Второй и третий сборы россияне проведут в испанской Марбелье (26 января — 6 февраля и 9 — 20 февраля).