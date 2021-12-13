ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Первый зимний сбор «Краснодара» будет проходить в Дубае

вчера, 14:59

Игроки и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Он продлится менее месяца. После возвращения к работе «быки» отправятся на первый из трех подготовительных сборов, который пройдет в Дубае с 12 по 23 января. Второй и третий сборы россияне проведут в испанской Марбелье (26 января — 6 февраля и 9 — 20 февраля).

Следующий официальный поединок «Краснодара» состоится в последних числах февраля: в рамках 19-го тура РПЛ команда Виктора Ганчаренко на своем поле примет московский «Локомотив».

Все новости
«Урал» отправится на сборы 15 января
Вчера, 11:51 Комментарии8
Официально«Арсенал» Тула проведёт зимний сбор в Турции
08 декабря Комментарии6
«Уфа» проведёт три зимних сбора в Турции
01 декабря Комментарии3
СлухиСтало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы
24 ноября Комментарии15
Официально«Урал» проведёт сбор в Железноводске
11 ноября Комментарии3
Официально«Крылья Советов» проведут товарищеский матч с «Уралом»
31 августа Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:27
Поймал себя на мысли, что не доживу до момента, когда в Дубай придет "русский" дубак в минус хотя бы двадцать пять)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:13
В Дубае ща хорошо!
pele1981
pele1981
вчера в 16:51
Эту горе-команду нужно отправлять на Чукотку - снег чистить, а не в Дубае брюхо отращивать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:51
На Кубани более приятнее отдыхать чем в Дубае.
drug01
drug01
вчера в 15:45
Ближе в Сочи можно и деньги целы
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:17
Там тепло и медузы
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:14
Первый зимний сбор «Краснодара» будет проходить в Дубае

«Зимний сбор в Дубае» - весенний сбор для «Краснодара».
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03
Удачи Быкам и без травм.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100