«Спартак» проведёт зимние сборы в Дубае

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вчера, 16:02

«Спартак» на официальном сайте опубликовал информацию о зимних сборах команды.

«Стали известны планы спартаковских команд на зимние тренировочные сборы. Основной состав выйдет из отпуска 12 января. Подопечные Паоло Ваноли пройдут в Москве углубленное медицинское обследование и будут тренироваться на базе около „Открытие Банк Арены“ до 16 января включительно.

Затем красно-белые отправятся в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

В ОАЭ „Спартак“ проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого „Слована“. Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним мы объявим позднее.

Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены», — говорится в сообщении.