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«Спартак» проведёт зимние сборы в Дубае

вчера, 16:02

«Спартак» на официальном сайте опубликовал информацию о зимних сборах команды.

«Стали известны планы спартаковских команд на зимние тренировочные сборы. Основной состав выйдет из отпуска 12 января. Подопечные Паоло Ваноли пройдут в Москве углубленное медицинское обследование и будут тренироваться на базе около „Открытие Банк Арены“ до 16 января включительно.

Затем красно-белые отправятся в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

В ОАЭ „Спартак“ проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого „Слована“. Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним мы объявим позднее.

Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:01
Тренируются в Дубаи, возвращаются дубами.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:42
Подготовка к барсе
Cat01
Cat01
вчера в 16:13
Как обычно всегда
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:10
Спартак проведёт зимние сборы в Дубаи? Но извините, там сейчас дубак,плюс 20.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:10
Это их дело.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:03
Как и всегда все едут в Дубаи!
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