Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Дубае

Пресс-служба «Зенита» объявила соперников, с которыми питерский клуб сыграет товарищеские матчи на сборах в Дубае.

22 января «Зенит» сыграет с пловдивским «Ботевом». После 19-го тура соперник занимает четвертое место в чемпионате Болгарии. Команда из Пловдива — трехкратный участник турнира городов-побратимов, который проводился в Ленинграде с 1982 года.

«Тракия» (название «Ботева» с 1968 про 1989 год) сыграла с ленинградцами матч открытия первого турнира, уступив со счетом 0:3 (за «Зенит» отличились Мельников, Казачёнок и Усанов), а также заключительную игру последнего турнира городов-побратимов — 29 января 1989-го (2:0, победа «Зенита» благодаря голам Попелнухи и Чухлова).

25 января «Зенит» сыграет с «Жилиной», семикратным чемпионом Словакии. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице после 18-го тура. «Сине-бело-голубые» никогда прежде не встречались с «Жилиной» в официальных и товарищеских матчах.