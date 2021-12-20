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Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Дубае

вчера, 11:01

Пресс-служба «Зенита» объявила соперников, с которыми питерский клуб сыграет товарищеские матчи на сборах в Дубае.

22 января «Зенит» сыграет с пловдивским «Ботевом». После 19-го тура соперник занимает четвертое место в чемпионате Болгарии. Команда из Пловдива — трехкратный участник турнира городов-побратимов, который проводился в Ленинграде с 1982 года.

«Тракия» (название «Ботева» с 1968 про 1989 год) сыграла с ленинградцами матч открытия первого турнира, уступив со счетом 0:3 (за «Зенит» отличились Мельников, Казачёнок и Усанов), а также заключительную игру последнего турнира городов-побратимов — 29 января 1989-го (2:0, победа «Зенита» благодаря голам Попелнухи и Чухлова).

25 января «Зенит» сыграет с «Жилиной», семикратным чемпионом Словакии. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице после 18-го тура. «Сине-бело-голубые» никогда прежде не встречались с «Жилиной» в официальных и товарищеских матчах.

Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Дубае

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:39
Вроде уж всем известно, что все клубы договариваются о спаррингах с теми, кто проводит сборы по соседству.
lotsman
lotsman
вчера в 15:09
Тренировочные игры. Для отработки взаимодействий.
ОПС
ОПС
вчера в 11:50
Сборы есть сборы.
LOpp
LOpp ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:37
Спартак отказался от участие в этом турнире, и без Спартака решили этот кубок не проводить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:24
А зенит и спартак не будут учавствовать в кубке канделаки?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:06
Удачи и без травм.
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