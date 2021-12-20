«Ахмат» назвал соперников, с которыми сыграет на сборах в Турции

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вчера, 13:38

Пресс-служба «Ахмата» назвала соперников, с которыми будут проведены товарищеские матчи на сборах в Турции.

На первом сборе команда из Грозного встретиться 22 января с «Лехией» (Польша), на втором сборе 31 января сыграет с «Ллаги» (Косово) и «Шкупи» (Северная Македония), а 6 февраля — с «Факелом». Спарринг-партнёр на второй поединок, который пройдёт вечером 6 февраля, а также соперники для трёх контрольных матчей на третьем сборе станут известны позднее.

Ранее стали известны соперники «Зенита» на сборах в Дубае.