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«Ахмат» назвал соперников, с которыми сыграет на сборах в Турции

вчера, 13:38

Пресс-служба «Ахмата» назвала соперников, с которыми будут проведены товарищеские матчи на сборах в Турции.

На первом сборе команда из Грозного встретиться 22 января с «Лехией» (Польша), на втором сборе 31 января сыграет с «Ллаги» (Косово) и «Шкупи» (Северная Македония), а 6 февраля — с «Факелом». Спарринг-партнёр на второй поединок, который пройдёт вечером 6 февраля, а также соперники для трёх контрольных матчей на третьем сборе станут известны позднее.

«Ахмат» назвал соперников, с которыми сыграет на сборах в Турции

Ранее стали известны соперники «Зенита» на сборах в Дубае.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:47
Хочется посмотреть матч с Факелом.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:41
Что то до сих пор нет звонка от курьера???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:40
Все соперники вполне проходные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:40
Интересный матч с Факелом.
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