Ровно 10 лет назад Диего Симеоне возглавил «Атлетико»

Ровно 10 лет назад, 23 декабря 2011 года, стал главным тренером «Атлетико».

За это время под руководством аргентинского специалиста «матрасники» провели 552 матча, 274 из которых на ноль. Мадридский клуб дважды выигрывал Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу Европы, а также по одному разу Кубок Испании и Суперкубок УЕФА . Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов.