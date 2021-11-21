Первый послевоенный ЧМ: арбитры родом из 19-го века, нелепая травма перед началом матча и капитанская чехарда

Опровергая и доверяя: заметки после прочтения книги Криса Фредди.

Некоторые моменты, связанные с чемпионатом мира 1950 года были уже освещены в статьях История одного пенальти и Зима в Белу-Оризонти. На сей раз подобрались истории различной тематики, но все про футбол.

Издание Complete Book of the World Cup by Cris Freddi является очень солидным трудом по истории чемпионатов мира по футболу. Есть несколько изданий разных годов выпуска. В своей библиотеке я не имею этой объёмной книги. Но с помощью Internet Archive я читаю 404-страничное издание 2006 года.

Вот несколько разнообразных историй о ЧМ -1950, опровергающих или добавляющих те сведения, которые перечислены в книге К.Фредди (далее — автор). Но не единым Крисом, как говорится… Привлекались и другие источники.

Династия Пичохос

В комментарии к матчу Бразилия — Мексика автор пишет, что в сборной Мексики на ЧМ -50 играл Марио Перес-старший, который является отцом Марио Переса-младшего, сыгравшего за Мексику на ЧМ -70. И что старший Марио есть брат Луиса Переса, который играл на ЧМ -30. Ну, то есть очень старший брат, на 20 лет старше Луиса.

На самом деле всё не так запутанно. Марио Перес, который играл с Бразилией и Югославией на турнире 1950 года, имеет полное имя Марио Пласенсиа Перес (Mario Placencia Pérez). И никакого отношения в смысле родства к двум другим Пересам он не имеет. В 1950 году на турнире этому форварду было 23 года.

А вот тот Марио Перес, который сыграл во всех 4 матчах своей сборной на ЧМ -70 на позиции защитника в возрасте 23 лет, — вот он действительно является сыном Луиса Переса. Полное имя сына Mario Pérez Guadarrama.

А сам Луис Перес (Luis Pérez González) был неплохим футболистом. И у него было 10 братьев (не выяснено, все родные или с учётом двоюродных). На фото ниже Луис неслучайно в белом берете. Это интересная история. Один испанец, проживавший в Мексике, за каждый гол Луиса в ворота «испанского» клуба (выходцев из Испании), дарил бомбардиру сразу два берета. Так что беретов у него накопилось много. На первом чемпионате мира 1930 года Луис сыграл в двух первых матчах с Францией и Чили. Он имел запоминающуюся внешность и фамильное прозвище.

Вот фото Луиса Переса:

Прозвище своё Pichojos (раскосый) он унаследовал от своего двоюродного брата Томаса. Они вместе играли в одной команде. И прозвище Pichojos первоначально было только у Томаса (всё из-за раскосых глаз, конечно). Но Томас погиб в молодом возрасте в результате несчастного случая. А прозвище унаследовал Луис. И его дети, в том числе и девчонки, также живут с этим прозвищем.

У Луиса было 4 сыновей, и все играли в футбол, а это уже целая династия Pichojos.

Вот и сыновья:

Сам Луис принял участие и в матчах ЧМ -34, только в отборочных. В том самом странном матче 24 мая 1934-го в Риме между Мексикой и США . Американцы выиграли и попали в финальный раунд. Только 27 мая после матча открытия турнира со сборной Италии они были также «свободны», как и сборная Мексики. Могли опять пересекать Атлантику.

Марио среди сыновей Луиса был самым младшим. Когда к 50 годам отец стал терять зрение (катаракта), 10-летний младший сын стал его «глазами» и поводырём. К сожалению, Луис умер в 55-летнем возрасте в 1963-м и не увидел, как все четверо его сыновей играли в первом дивизионе мексиканского чемпионата. Разумеется, он не видел и Марио в форме национальной команды.

На фото Марио Пичохос Перес в форме клуба «Америка»:

О судьях от мала до велика

На ЧМ -50 (так уж получилось) обслуживали матчи арбитры-рекордсмены. Рекорды в разделе возраста рефери.

Самым возрастным за всю историю чемпионатов мира стал английский арбитр Джордж Ридер. И хотя к 1950 году он уже давно перешагнул 50-летний возрастной ценз для действующих арбитров, он принял персональное приглашение от ФИФА .

На турнире Ридер был только арбитром в поле, хотя большинство его соплеменников и соседей по королевству работали и лайнсменами на турнире. Джордж Ридер судил матч открытия Бразилия — Мексика, игру Уругвай — Боливия и решающий матч Бразилия — Уругвай.

16 июля 1950-го в день последнего матча на турнире Ридеру было 53 полных года и 236 дней. Он был единственным арбитром на турнире, кто родился в XIX веке. И до сих пор Ридер является самым возрастным официальным лицом на матчах чемпионатов мира (среди арбитров и их ассистентов на поле).

Французский судья Шарль де ла Саль на чемпионатах мира был только лайнсменом. Он работал на 2 матчах в 1938 году и на 4 в 1950 году. На матче финальной группы Бразилия — Швеция 7 июля 1950-го французу было 52 года и 213 дней. Для лайнсменов этот рекорд (как и рекорд Дж.Ридера для арбитров) вряд ли будет побит кем-то.

Шарль де ла Саль на фото:

Но был на ЧМ -50 и самый молодой из официальных лиц. Это чилиец Серхио Бустаманте. В возрасте 26 лет и 65 дней 28 июня он работал на бровке в матче Бразилия — Швейцария. Моложе чилийца пока не было ни арбитров, ни их ассистентов на матчах чемпионатов мира. Кстати говоря, Бустаманте стал первым в истории чемпионатов мира арбитром, который в мирное время работал на чемпионатах мира с интервалом в 12 лет. В 1962 году на чемпионате мира на своей родине Бустаманте был и главным арбитром, и лайнсменом. А его последователем (и последним на сегодня) является наш Валентин Валентинович Иванов (на ЧМ -94 был лайнсменом, а на ЧМ -2006 главным арбитром).

И наконец, на ЧМ -50 через 16 лет вновь обслуживал матчи чемпионата мира итальянец Дженерозо Датилло. Он был лайнсменом на ЧМ -34. Кроме него с таким огромным интервалом ни один арбитр не работал на мундиалях.

Если есть особый интерес исключительно к теме арбитров, то предлагаю две статьи — «Чемпионаты мира. Дела судейские» и Чемпионаты мира. О судьях с цифрами наперевес.

Игроки

Самым возрастным игроком турнира 1950 года был легендарный англичанин Стэнли Мэтьюз. Он сыграл только в матче с Испанией, и в день матча 2 июля ему было 35 лет и 151 день. В истории чемпионатов мира Мэтьюз оказался единственным футболистом, который был самым возрастным игроком на двух турнирах.

На ЧМ -54 Мэтьюз сыграл в двух матчах из 3 (с Бельгией и Уругваем). 26 июня 1954 года в четвертьфинале против Уругвая Мэтьюз играл в возрасте 39 лет и 145 дней.

На ЧМ -50 играли два футболиста, у которых интервал между их матчами на двух мундиалях составил 12 лет. Интервал, конечно, был вызван Второй мировой войной.

У швейцарца Альфреда Биккеля между его участием в четвертьфинале против Венгрии 12 июня 1938 года и первым матчем с Югославией на ЧМ -50 25 июня промежуток составил 12 лет и 13 дней. Этот промежуток оставался рекордным до турнира-2018 в России. 27 июня в Нижнем Новгороде в матче как раз против Швейцарии на 90+1-й минуте вышел на поле 33-летний костариканец Рэндалл Асофейфа. Предыдущее его появление на поле на мундиалях было 9 июня 2006 года и также на 90+1-й минуте. Его интервал на сегодня и является рекордным — составляет 12 лет и 18 дней.

Швед Эрик Нильссон, как и Биккель, играл и на турнире 1938 года, и в 1950 году. Только его промежуток между матчами в разных десятилетиях был на неделю короче, чем у Биккеля — 12 лет и 6 дней.

Про часы на стадионе «Маракана»

В предыдущей статье История одного пенальти было упоминание о часах на «Маракане». Одни часы работали, вторые стояли.

Оказалось, что те часы, которые работали, показывали местное время. Большинство матчей на «Маракане» начинались в 15-00. Циферблат на тех часах был обычный.

А вот неработающие часы имели на циферблате деления только от 12 до 9, т.е. рассчитаны на 45 минут. Но эти часы ни разу не были замечены работающими на турнире Кубка мира 1950 года. На них был всегда полдень.

Югославские неурядицы

В матче с Бразилией Райко Митич активно разминался в подтрибунном туннеле на «Маракане» и подпрыгнув пробил себе голову о торчащий из потолка металлический штырь.

На видеозаписи матча видно, что бразильцы первыми выбежали на поле из левого туннеля. А вот югославы задержались. Но всё-таки вышли на газон вдесятером. И сколько ни убеждали арбитра из Уэльса Мервина Гриффитса подождать, пока Митичу окажут медицинскую помощь, — валлиец был непреклонен и начал матч вовремя.

На 3-й минуте Адемир забил первый гол в матче, когда югославы были в меньшинстве. Где-то между 10-й и 20-й минутами (данные разнятся) с повязкой на голове в игру вступил и Митич. И имел, кстати, хороший шанс сравнять счёт ударом издали. Райко Митич, по-видимому, единственный футболист в истории мундиалей, который в эпоху до замен вступил в игру с опозданием на 10-20 минут.

Но это не все казусы, которые произошли с игроками сборной Югославии в том матче.

Вратарь европейцев Срджан Мркушич вышел на игру в белом свитере, резко отличаясь от своих партнёров, игравших в синих футболках. Но и бразильцы играли в белых футболках (во всех своих 6 матчах так!). И только через полчаса игры Гриффитс, арбитр из Уэльса, устав различать вратаря и нападавших хозяев, потребовал сменить форму вратарю сборной Югославии.

Было бы дело на первых трёх чемпионатах мира, то и проблем бы никаких не было. Номеров-то тогда не было у игроков. А вот на турнире-1950 впервые на майках игроков появились номера с 1 по 11-й, которые присваивались согласно позиции на поле. В разных матчах один и тот же игрок мог играть на разных позициях, а следовательно, играл под разными номерами.

У многих вратарей номера 1 на свитерах не было. Запасных свитеров другого цвета без номеров (или с номером 1) у югославов не оказалось на стадионе. Пришлось вратарю Мркушичу надеть синюю футболку, ту, которую отыскали, с №3. Как вы, наверное, догадываетесь, на поле уже был защитник Бранко Станкович с таким номером. Судья, понимая бесперспективность требований соблюсти регламент, решил матч продолжить. Номер вратаря, в конце концов, виден в основном фоторепортёрам и зрителям за воротами.

Поэтому при просмотре хроники матча нет-нет, да и попадут в одном эпизоде (но не в одном кадре) два номера 3. К сожалению, фото приемлемого качества в анналах не осталось, где были бы два игрока одновременно с одни номером в одной команде.

Вот №3 вратарь, без перчаток, после второго гола:

А на этом стоп-кадре защитник под №3 Станкович на углу вратарской площадки:

А вот Мркушич всего за 2 секунды до первого гола от Адемира:

Для сведения: Мркушич оказался самым возрастным среди вратарей на турнире, ему было 1 июля в игре со сменой свитеров 35 лет и 36 дней, но это был его всего лишь 7-й матч за сборную из 11.

Капитаны

На ЧМ -50 впервые в истории мундиалей появились (сразу две) команды, которые сыграли всего 3 матча на турнире, но у которых было 3 разных капитана. Это были сборные Югославии и США . Три капитана было на турнире и у сборной Испании, но испанцы провели 6 игр.

Кстати, третьего капитана у сборной Югославии могло и не быть. Ведь в первом матче со Швейцарией капитаном был 27-летний Райко Митич. Вполне вероятно, что он планировался капитанить и в матче с Бразилией. Но штырь в потолке «назначил» капитаном 26-летнего Златко Чайковского. Во втором матче с Мексикой партнёров выводил на поле 23-летний Ивица Хорват.

А вот у сборной США всё было продумано, по свидетельству Криса Фредди. В первом матче с Испанией капитаном был назначен 22-летний Харри Кио, так как он говорил по-испански. Между прочим, Кио таким образом оказался самым молодым капитаном среди всех команд в истории чемпионатов мира, но его «обошёл» турецкий капитан на ЧМ -54.

Во втором матче с Англией капитаном был назначен 25-летний Эд МакИлвенни — именно потому, что он был британцем по рождению, он родился в Шотландии, переехал в США в 1949 году.

А в третьем матче с Чили капитаном был 23-летний Вальтер Бар — потому что он и был настоящим капитаном.

Если копнуть чуть глубже про смену капитанов в команде Югославии, то и тут географический (а может, и политический) фактор сказался. Райко Митич был представителем клуба «Црвена звезда» из Белграда. Ивица Хорват играл за «Динамо» из хорватского Загреба. Златко Чайковски играл за другой белградский клуб «Партизан».

Чемпионы без раскачки

В обзоре решающего матча ЧМ -50 Фредди указывает, что уругваец Рубен Моран (Rubén Morán, ударения в словах, думаю, понятны) был единственным футболистом, выигравшим в своём первом матче на мундиале, но в матче, в котором решалась судьба титула. Так автор «обыграл» тот факт, что финального матча на турнире не было, но был решающий матч (decider по-английски).

Да, Моран сыграл только 90 минут на турнирах Кубка мира, и минуты эти пришлись на матч с Бразилией. Чемпион мира.

Но он не единственный игрок, у которого в активе только один матч на чемпионатах мира, и тот матч был победным финалом.

В 1986 году аргентинец Марсело Троббиани вышел на замену в финальном матче с Германией на 90-й минуте. Всего 1 минута по протоколу на поле в его активе, а с ней — звание чемпиона мира.

В 1994 году бразилец Виола вышел на замену с начала второй 15-минутки овертайма в финальном матче с Италией. Чемпион мира.