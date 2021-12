Первый послевоенный ЧМ: арбитры родом из 19-го века, нелепая травма перед началом матча и капитанская чехарда

1637485239

21 ноября 2021, 12:00

Опровергая и доверяя: заметки после прочтения книги Криса Фредди.

Некоторые моменты, связанные с чемпионатом мира 1950 года были уже освещены в статьях История одного пенальти и Зима в Белу-Оризонти. На сей раз подобрались истории различной тематики, но все про футбол.

Издание Complete Book of the World Cup by Cris Freddi является очень солидным трудом по истории чемпионатов мира по футболу. Есть несколько изданий разных годов выпуска. В своей библиотеке я не имею этой объёмной книги. Но с помощью Internet Archive я читаю 404-страничное издание 2006 года.

Вот несколько разнообразных историй о ЧМ -1950, опровергающих или добавляющих те сведения, которые перечислены в книге К.Фредди (далее — автор). Но не единым Крисом, как говорится… Привлекались и другие источники.

Династия Пичохос

В комментарии к матчу Бразилия — Мексика автор пишет, что в сборной Мексики на ЧМ -50 играл Марио Перес-старший, который является отцом Марио Переса-младшего, сыгравшего за Мексику на ЧМ -70. И что старший Марио есть брат Луиса Переса, который играл на ЧМ -30. Ну, то есть очень старший брат, на 20 лет старше Луиса.